В Турции произошло серьезное ДТП, много погибших и пострадавших: фото
На юго-востоке Турции столкнулись микроавтобус и трактор, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек и еще 19 получили травмы различной степени тяжести.
Про це пише газета Daily Sabah.
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Отмечается, что авария случилась сегодня, 2 сентября, рано утром в провинции Газиантеп.
По данным издания, трактор перевозил сельских рабочих.
В результате лобового столкновения четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позже. Кроме того, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Пока причина аварии неизвестна, местная полиция проводит расследование.
В Турции в серьезном ДТП погибли 7 человек
От лобового столкновения трактора и микроавтобуса в Турции погибли семь человек
Смертельная авария в Турции
Семь человек погибли в ДТП в Турции
В Турции произошла смертельная авария
В Турции случилось крупное ДТП, погибли семь человек