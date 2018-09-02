В Турции произошло серьезное ДТП, много погибших и пострадавших: фото

На юго-востоке Турции столкнулись микроавтобус и трактор, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек и еще 19 получили травмы различной степени тяжести.

Про це пише газета Daily Sabah.

Читайте также: В России самолет вылетел за пределы взлетной полосы и загорелся – много пострадавших: фото и видео

Отмечается, что авария случилась сегодня, 2 сентября, рано утром в провинции Газиантеп.

По данным издания, трактор перевозил сельских рабочих.

В результате лобового столкновения четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позже. Кроме того, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пока причина аварии неизвестна, местная полиция проводит расследование.



В Турции в серьезном ДТП погибли 7 человек



От лобового столкновения трактора и микроавтобуса в Турции погибли семь человек



Смертельная авария в Турции



Семь человек погибли в ДТП в Турции



В Турции произошла смертельная авария