Высокотехнологичная авиация России существует лишь в виде буклета

Очередная военная гордость оккупантов оказалась пшиком. Американский B-21 Raider поставил "шах" и "мат" будущему российскому перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА), который существует только на бумаге. Это даже не макет, а только буклет.

Несколько дней подряд российские профильные площадки, "эксперты" и СМИ серого сегмента обсуждали новость о том, что на стадии окончательной сборки в США на заводе 42 в Палмдейле, штат Калифорния, находятся сразу пять представителей высокотехнологичной авиации пятого поколения – перспективных стратегических бомбардировщиков Northrop Grumman B-21 Raider.

Читайте также Без украинских комплектующих российская авиация не взлетает

В целом, первый полет B-21 Raider запланирован на 2022 год, а принятие на вооружение в 2026-2027 годах. Всего ВВС США планируют получить не менее 149 стратегических бомбардировщиков B-21 Raider для замены авиапарка из Rockwell B-1 Lancer и Northrop B-2 Spirit.

И новость эта не на шутку взбудоражила российский сегмент, поскольку если в США новейшие стратегические бомбардировщики B-21 Raider уже, фактически, можно сказать, что существуют в "железе" в количестве 5 единиц, в России, их конкурент ПАК ДА, пока существует лишь в виде макета.

У России крайне неказисто получается конкурировать с США в области высокотехнологичной авиации пятого поколения.

Например, если Су-57, представляющий собой самолет поколения 4+++, но никак не пятого поколения, выпускается штучно, а однодвигательный Су-75 существует лишь в виде полноразмерного нелетного макета, в ВВС США успешно выполняют поставленные перед ними задачи истребители F-22 и F-35 общим количеством 880 единиц. Кроме того, F-35 серийно поставляются на экспорт.

По теме Соврал три раза: окружение Путина поймали на лжи

То есть, конкуренция россиян с американским истребителем пятого поколения выглядит больше как цирк, нежели, что-то серьезное и заслуживающее внимание. А что же стратегические бомбардировщики?

С учетом того факта, что в ближайшее время у США будет в наличие уже 5 бомбардировщиков нового поколения, а у России пока только макет, не приходится говорить о том, что и это соперничество российские авиастроители смогут выдержать. И вообще, смогут ли оппонировать в принципе хотя бы в будущем?

Дело в том, что еще в апреле 2017 года российское информационное агентство ТАСС сообщило, что в начале 2020 года будет представлен первый опытный образец российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации — ПАК ДА. Но, в 2020 году был представлен не первый опытный образец российского перспективного авиационного комплекса дальней авиации — ПАК ДА, а рекламный буклет двигателей Р119-300 для самолетов дальней авиации. Именно буклет, даже не макет.

А в апреле этого года Министерство обороны России утвердило окончательный вид данного самолета, с озвученными планами принять бомбардировщик на вооружение до 2027 года.

И вот тут возникает вполне закономерный вопрос. Верите ли вы в том, что в 2027 году ВКС РФ примут на вооружение стратегический бомбардировщик нового поколения, прошедший все испытания, если по состоянию на 2021 только утвержден его макет, а двигатель существует лишь в виде буклета?

Более того, ПАК ДА — это совершенно новый концептуальный опыт для российского авиастроения — бомбардировщик с совершенно новым планером и силовой установкой. И за четверть века своего существования, Российская Федерация построила только один самолет, приблизительно соответствующий пятому поколению – многострадальный Су-57, первый серийный экземпляр которого потерпел крушение из-за отказа системы управления.

Создавая Су-57, официально 20 лет, а не официально — 40 лет, российские авиастроители так и не смогли довести его до ума, даже в эпоху сверхприбылей от экспорта нефти и газа, а также доступности западных технологий.

МО РФ заявляет о том, что в 2027 году они готовы принять на вооружение стелс-бомбардировщик, двигатель для которого пока существует только в виде буклета, а окончательный внешний вид самого самолета был утвержден 2 апреля 2021 года. В МО РФ пошутили?

Это объясняет ажиотаж среди российской экспертной среды по поводу новости про B-21 Raider. Ведь очевидно, что еще одно направление гонки вооружений Россия позорно проиграла, даже, толком, в эту гонку не включившись.