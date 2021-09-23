По информации Министерства соцполитики, уже определились с компанией, которая будет поставлять пакеты малыша. Первая партия уже готова к отправке.
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Закупка пакетов малыша
Бэби-боксы начнут выдавать в роддомах и центрах соцзащиты во всех областях с понедельника, 27 сентября 2021 года. Всего предусмотрена закупка 53 тысяч пакетов малыша.
Доставить все бэби-боксы к получателям планируют до конца 2021 года. В Минсоцполитики заверили, что заключенное соглашение позволило сэкономить 63 миллиона гривен на закупках.
Бэби-боксы готовы к отправке в родильные и центры соцзащиты / Фото инициативы "Пакет малыша"
Согласно тендеру на Prozorro, 13 сентября состоялись торги между 4 компаниями на выполнение заказа по одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Победила компания "Скай Трейд Украина" с предложением на 244 миллиона гривен, соглашение с ней подписали 22 сентября.
Что входит в беби-боксы
Пакет малыша – это государственная одноразовая поддержка семей, у которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни:
- упаковка подгузников;
- влажные салфетки;
- пеленки;
- 3 шапочки "на вырост";
- 11 боди с коротким рукавом разного размера;
- 11 боди с длинным рукавом разного размера;
- 4 пары ползунков;
- 11 слипов;
- 4 рубашки;
- 4 пары носков;
- перчатки;
- 2 слюнявчика;
- термометры для воды и для тела;
- маникюрные ножницы и расческа;
- одеяло, пододеяльник и плед;
- матрас;
- 2 полотенца;
- 6 игрушек и коврик;
- мягкая книжка;
- кремы и мыло;
- коробка-колыбель.
Представители инициативы отметили, что коробки из-под подарка для малышей родители часто используют для хранения игрушек. В то же время она вполне может служить переноской или временной кроваткой для ребенка, поскольку изготовлена из плотного картона и содержит матрас.
Что кладут в украинские бэби-боксы / Фото с сайта "Пакет малыша"
Обращение с младенцами в Украине: последние новости
- Наполнение пакета малыша оценивают в 3 прожиточных минимума для ребенка до 6 лет. С 1 июля 2021 года – это 6 039 гривен в месяц, а с 1 декабря 2021 года – 6 300 гривен.
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