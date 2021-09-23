По информации Министерства соцполитики, уже определились с компанией, которая будет поставлять пакеты малыша. Первая партия уже готова к отправке.

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Закупка пакетов малыша

Бэби-боксы начнут выдавать в роддомах и центрах соцзащиты во всех областях с понедельника, 27 сентября 2021 года. Всего предусмотрена закупка 53 тысяч пакетов малыша.

Доставить все бэби-боксы к получателям планируют до конца 2021 года. В Минсоцполитики заверили, что заключенное соглашение позволило сэкономить 63 миллиона гривен на закупках.

Пакунок малюка
Бэби-боксы готовы к отправке в родильные и центры соцзащиты / Фото инициативы "Пакет малыша"

Согласно тендеру на Prozorro, 13 сентября состоялись торги между 4 компаниями на выполнение заказа по одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Победила компания "Скай Трейд Украина" с предложением на 244 миллиона гривен, соглашение с ней подписали 22 сентября.

Что входит в беби-боксы

Пакет малыша – это государственная одноразовая поддержка семей, у которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни:

  • упаковка подгузников;
  • влажные салфетки;
  • пеленки;
  • 3 шапочки "на вырост";
  • 11 боди с коротким рукавом разного размера;
  • 11 боди с длинным рукавом разного размера;
  • 4 пары ползунков;
  • 11 слипов;
  • 4 рубашки;
  • 4 пары носков;
  • перчатки;
  • 2 слюнявчика;
  • термометры для воды и для тела;
  • маникюрные ножницы и расческа;
  • одеяло, пододеяльник и плед;
  • матрас;
  • 2 полотенца;
  • 6 игрушек и коврик;
  • мягкая книжка;
  • кремы и мыло;
  • коробка-колыбель.

Представители инициативы отметили, что коробки из-под подарка для малышей родители часто используют для хранения игрушек. В то же время она вполне может служить переноской или временной кроваткой для ребенка, поскольку изготовлена из плотного картона и содержит матрас.

Что кладут в украинские бэби-боксы / Фото с сайта "Пакет малыша"

Обращение с младенцами в Украине: последние новости

  • Наполнение пакета малыша оценивают в 3 прожиточных минимума для ребенка до 6 лет. С 1 июля 2021 года – это 6 039 гривен в месяц, а с 1 декабря 2021 года – 6 300 гривен.
  • Новорожденным начали выдавать именные бирки в Нововолынской центральной городской больнице. Из-за нововведения в акушерско-гинекологическом отделении, в соцсетях разгорелся скандал.
  • С какого возраста и каким образом можно возить детей в машине, читайте по ссылке.