По информации Министерства соцполитики, уже определились с компанией, которая будет поставлять пакеты малыша. Первая партия уже готова к отправке.

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Закупка пакетов малыша

Бэби-боксы начнут выдавать в роддомах и центрах соцзащиты во всех областях с понедельника, 27 сентября 2021 года. Всего предусмотрена закупка 53 тысяч пакетов малыша.

Доставить все бэби-боксы к получателям планируют до конца 2021 года. В Минсоцполитики заверили, что заключенное соглашение позволило сэкономить 63 миллиона гривен на закупках.



Бэби-боксы готовы к отправке в родильные и центры соцзащиты / Фото инициативы "Пакет малыша"

Согласно тендеру на Prozorro, 13 сентября состоялись торги между 4 компаниями на выполнение заказа по одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Победила компания "Скай Трейд Украина" с предложением на 244 миллиона гривен, соглашение с ней подписали 22 сентября.

Что входит в беби-боксы

Пакет малыша – это государственная одноразовая поддержка семей, у которых родился ребенок. В него входят самые необходимые вещи для младенцев в первые месяцы жизни:

упаковка подгузников;

влажные салфетки;

пеленки;

3 шапочки "на вырост";

11 боди с коротким рукавом разного размера;

11 боди с длинным рукавом разного размера;

4 пары ползунков;

11 слипов;

4 рубашки;

4 пары носков;

перчатки;

2 слюнявчика;

термометры для воды и для тела;

маникюрные ножницы и расческа;

одеяло, пододеяльник и плед;

матрас;

2 полотенца;

6 игрушек и коврик;

мягкая книжка;

кремы и мыло;

коробка-колыбель.

Представители инициативы отметили, что коробки из-под подарка для малышей родители часто используют для хранения игрушек. В то же время она вполне может служить переноской или временной кроваткой для ребенка, поскольку изготовлена из плотного картона и содержит матрас.

Что кладут в украинские бэби-боксы / Фото с сайта "Пакет малыша"

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