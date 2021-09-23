За інформацією Міністерства соцполітики, уже визначилися з компанією, що постачатиме пакунки малюка. Перша партія вже готова до відправлення.

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Закупівля пакунків малюка

Бебі-бокси почнуть видавати у пологових будинках та центрах соцзахисту в усіх областях із понеділка, 27 вересня 2021 року. Усього передбачена закупівля 53 тисяч пакунків малюка.

Доставити усі бебі-бокси до отримувачів планують до кінця 2021 року. У Мінсоцполітики запевнили, що укладена угода дозволила зекономити 63 мільйони гривень на закупівлях.

Пакунок малюка
Бебі-бокси готові до відправлення у пологові та центри соцзахисту / Фото ініціативи "Пакунок малюка"

Згідно з тендером на Prozorro, 13 вересня відбулися торги між 4 компаніями на виконання замовлення з одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Перемогла компанія "Скай Трейд Україна" з пропозицією на 244 мільйони гривень, угоду з нею підписали 22 вересня.

Що входить до бебі-боксів

Пакунок малюка – це державна одноразова підтримка сімей, у яких народилася дитина. У нього входять найнеобхідніші речі для немовлят у перші місяці життя:

  • упаковка підгузників;
  • вологі серветки;
  • пелюшки;
  • 3 шапочки "на виріст";
  • 11 боді на короткий рукав різного розміру;
  • 11 боді на довгий рукав різного розміру;
  • 4 пари повзунків;
  • 11 сліпів;
  • 4 сорочки;
  • 4 пари шкарпеток;
  • рукавички;
  • 2 слинявчики;
  • термометри для води та для тіла;
  • манікюрні ножиці та гребінець;
  • ковдра, підковдра та плед;
  • матрац;
  • 2 рушника;
  • 6 іграшок і килимок;
  • м'яка книжка;
  • креми та мило;
  • коробка-колиска.

Представники ініціативи зазначили, що коробки з-під подарунка для малюків батьки часто використовують для зберігання іграшок. Водночас вона цілком може слугувати переноскою або тимчасовим ліжечком для дитини, оскільки виготовлена з цупкого картону й містить матрац.

Що кладуть в українські бебі-бокси / Фото з сайту "Пакунок маляти"

Поводження з немовлятами в Україні: останні новини

  • Наповнення пакунку малюка оцінюють у 3 прожиткові мінімуми для дитини до 6 років. Із 1 липня 2021 року – це 6 039 гривень на місяць, а з 1 грудня 2021 року – 6 300 гривень.
  • Новонародженим почали видавати іменні бирки у Нововолинській центральній міській лікарні. Через нововведення у акушерсько-гінекологічному відділенні, у соцмережах розгорівся скандал.
  • З якого віку та у який спосіб можна возити дітей у машині, читайте за посиланням.