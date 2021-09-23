За інформацією Міністерства соцполітики, уже визначилися з компанією, що постачатиме пакунки малюка. Перша партія вже готова до відправлення.
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Закупівля пакунків малюка
Бебі-бокси почнуть видавати у пологових будинках та центрах соцзахисту в усіх областях із понеділка, 27 вересня 2021 року. Усього передбачена закупівля 53 тисяч пакунків малюка.
Доставити усі бебі-бокси до отримувачів планують до кінця 2021 року. У Мінсоцполітики запевнили, що укладена угода дозволила зекономити 63 мільйони гривень на закупівлях.
Бебі-бокси готові до відправлення у пологові та центри соцзахисту / Фото ініціативи "Пакунок малюка"
Згідно з тендером на Prozorro, 13 вересня відбулися торги між 4 компаніями на виконання замовлення з одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Перемогла компанія "Скай Трейд Україна" з пропозицією на 244 мільйони гривень, угоду з нею підписали 22 вересня.
Що входить до бебі-боксів
Пакунок малюка – це державна одноразова підтримка сімей, у яких народилася дитина. У нього входять найнеобхідніші речі для немовлят у перші місяці життя:
- упаковка підгузників;
- вологі серветки;
- пелюшки;
- 3 шапочки "на виріст";
- 11 боді на короткий рукав різного розміру;
- 11 боді на довгий рукав різного розміру;
- 4 пари повзунків;
- 11 сліпів;
- 4 сорочки;
- 4 пари шкарпеток;
- рукавички;
- 2 слинявчики;
- термометри для води та для тіла;
- манікюрні ножиці та гребінець;
- ковдра, підковдра та плед;
- матрац;
- 2 рушника;
- 6 іграшок і килимок;
- м'яка книжка;
- креми та мило;
- коробка-колиска.
Представники ініціативи зазначили, що коробки з-під подарунка для малюків батьки часто використовують для зберігання іграшок. Водночас вона цілком може слугувати переноскою або тимчасовим ліжечком для дитини, оскільки виготовлена з цупкого картону й містить матрац.
Що кладуть в українські бебі-бокси / Фото з сайту "Пакунок маляти"
Поводження з немовлятами в Україні: останні новини
- Наповнення пакунку малюка оцінюють у 3 прожиткові мінімуми для дитини до 6 років. Із 1 липня 2021 року – це 6 039 гривень на місяць, а з 1 грудня 2021 року – 6 300 гривень.
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