Пакет помощи от НАТО – это сигнал о перспективе развития отношений с Альянсом, – Кличко

В случае победы Путина последствия будут разрушительными для демократического мира, поэтому нужна максимальная поддержка Украины оружием.

Об этом Виталий Кличко заявил на саммите НАТО во время панельной дискуссии "Взгляд из Киева".

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"Если мы позволим Путину победить в Украине, результаты будут ужасающими не только для нашей страны. Они будут также разрушительными и для НАТО и демократического мира. Это нужно понимать. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сегодня – пора действовать. Оказывать Украине помощь". Самое главное –высококачественное эффективное оружие. Но также важна помощь экономическая, по кибербезопасности и информационная", – сказал Виталий Кличко во время дискуссии на саммите НАТО в Мадриде.

Он отметил, что пакет помощи, принятый НАТО для Украины, – важная поддержка для нашего государства и сигнал о дальнейшем сотрудничестве и перспективе развития отношений с Альянсом.

Кличко подчеркнул, что определение России наибольшей угрозой безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе в новой стратегической концепции Альянса является объективным.



Владимир и Виталий Кличко вместе Джо Байденом / фото из соцсетей

Также состоялись встречи братьев Кличко с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, Президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Австрии Карлом Нехаммером.



Братья Кличко с Урсулой фон дер Ляйен / фото Киевсовета

Напомним, с 28 по 30 июня в Мадриде проходит саммит НАТО.

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