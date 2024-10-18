Пакеты будут большие и каждые пару недель, – Зеленский о помощи от США

На днях Украина получила от США пакет помощи в размере полумиллиарда долларов. Отмечается, что следующие пакеты будут такими же большими, или даже больше.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью украинским СМИ.

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Большие и быстрые пакеты помощи Украине

Владимир Зеленский рассказал, что два дня назад он провел разговор с Джо Байденом, после которой Украина получила пакет на полмиллиарда долларов. Вместе с ним наша страна получила важную договоренность.

Мы будем получать раз в две-три недели пакеты усиления армии. Детали не буду говорить. Пакеты, я думаю, будут большие от полмиллиарда до 750 миллиона долларов. Это чтобы в ближайшие месяцы (октябрь – декабрь) максимально усилить Украину,

– говорит украинских гарант.

Также президент добавил, что от США зависит достаточно сложный вопрос – это приглашение в НАТО. Сейчас Украина работает над этим вопросом. В частности, Владимир Зеленский имел встречи со странами G7. Украинский лидер указал, что встреча с Францией была очень позитивной.

Зеленский указал, что украинская бригада, которую готовит Франция, будет готова в ноябре.