Пакистан заявил, что сумел уничтожить ряд террористов. Это произошло в ответ на атаку Тегерана в результате которой погибли по меньшей мере двое детей, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке Пакистана по Ирану

МИД Пакистана заявило, что они нанесли атаки по граничащей с Пакистаном иранской провинции Систан-Белуджистан.

В результате атаки иранские СМИ заявили о гибели трех женщин и 4 детей, не являющихся иранцами. В свою очередь в Пакистане заверили, что они уничтожили террористов.

Издание NYT, ссылаясь на высокопоставленного представителя службы безопасности Пакистана, рассказало, что они нанесли удары по меньшей мере по семи лагерям, которые использовали сепаратисты белуджи (они десятилетиями вели повстанческое движение за обособление и независимость в провинции Белуджистан и прятались через границу в Иране). Для этого Пакистан применил истребители военно-воздушных сил и беспилотники.

Что этому предшествовало

Иран атаковал Пакистан ракетами и беспилотниками. В частности, 16 января Тегеран заявил, что ударил по пакистанской провинции Белуджистан, "где была одна из крупнейших штаб-квартир "Джейш аль-Адль". В общем, Иран заявил, что ударил по двум штабам. Оба, вероятно, были уничтожены.

Издание The Washington Post писало, что "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости") является суннитской боевой группировкой, которую Тегеран считает террористической организацией. В декабре они взяли на себя ответственность за нападение на полицейский участок в провинции Систан и Белуджистан. К сожалению, тогда погибли 11 правоохранителей.

В ответ на эту атаку МИД Пакистана заявил, что в результате атаки Ирана погибли двое детей. Именно поэтому страна заявила, что оставила за собой право ответа. Также Пакистан отозвал своего посла из Ирана.

Обратите внимание! Провинции Систан и Белуджистан являются одним из беднейших регионов Ирана, населенного в основном суннитами белуджи – меньшинством в преимущественно шиитском Иране. Группировка называет своей целью лучшие условия жизни для белуджи в Иране.