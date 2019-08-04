Пакистан просит у Трампа помочь урегулировать конфликт с Индией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился за помощью к президенту США Дональду Трампу. Он просит у американского лидера помочь с урегулированием конфликта с Индией по спорному региону Кашмир.

Ситуация в Кашмире может перерасти в настоящий региональный кризис, написал глава пакистанского правительства в своем Twitter.

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Президент Трамп предложил выступить посредником в вопросе Кашмира. Пришло время сделать это, поскольку ситуация там и вдоль линии разграничения ухудшается, а индийские оккупационные силы прибегают к новым агрессивным действиям,

– заявил Имран Хан.

Он отметил, что единственный путь к миру и безопасности в Южной Азии пролегает через мирное и справедливое урегулирование конфликта в Кашмире.

President Trump offered to mediate on Kashmir. This is the time to do so as situation deteriorates there and along the LOC with new aggressive actions being taken by Indian occupation forces. This has the potential to blow up into a regional crisis. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 4 серпня 2019 р.

Что известно о конфликте между Индией и Пакистаном?Индо-пакистанская история продолжается уже в течении почти целого века. Ранее Индия и Пакистан были одной колониальной страной Британской Индии. Впоследствии колония раскололась на два независимых государства – Индию и Пакистан.



Причиной раскола стали разные взгляды мусульман и индуистов на то, каким должен быть политический строй их государства. Причем по распределению Пакистан получил две отдельные территории, которые были разделены Индией. В результате со временем восточная часть Пакистана стала независимым государством Бангладеш.



Сейчас между государствами продолжается спор за спорные территории Кашмира. Причинами конфликта стало то, что мусульманское население региона Кашмир, недовольно тем, каким государство видят пакистанские власти, обратились за помощью к Индии и заявили о желании присоединиться к государству.