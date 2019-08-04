Пакистан просить у Трампа допомогти врегулювати конфлікт з Індією

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан звернувся по допомогу до президента США Дональда Трампа. Він просить в американського лідера допомогти з врегулюванням конфлікту з Індією щодо спірного регіону Кашмір.

Ситуація у Кашмірі може перерости у справжню регіональну кризу, написав голова пакистанського уряду у своєму Twitter.

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Президент Трамп запропонував виступити посередником у питанні Кашміру. Настав час зробити це, позаяк ситуація там і уздовж лінії розмежування погіршується, а індійські окупаційні сили вдаються до нових агресивних дій,

– заявив Імран Хан.

Він наголосив, що єдиний шлях до миру і безпеки в Південній Азії пролягає через мирне і справедливе врегулювання конфлікту в Кашмірі.

President Trump offered to mediate on Kashmir. This is the time to do so as situation deteriorates there and along the LOC with new aggressive actions being taken by Indian occupation forces. This has the potential to blow up into a regional crisis. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 4 серпня 2019 р.

Що відомо про конфлікт між Індією і Пакистаном?Історія індо-пакистанського триває вже протягом майже цілого століття. Раніше Індія і Пакистан були однією колоніальною країною Британською Індією. Згодом колонія розкололась на дві незалежні держави – Індію і Пакистан.



Причиною розколу стали різні погляди мусульманів та індуїстів на те, яким має бути політичний устрій їх держави. При чому за розподілом Пакистан отримав дві окремі території, які були розділені Індією. Як наслідок згодом східна частина Пакистану стала незалежною державою Бангладеш.



Нині між державами триває суперечка за спірні території Кашміру. Причинами конфлікту стало те, що мусульманське населення регіону Кашмір, невдоволене тим, якою державу бачить пакистанська влада, звернулась по допомогу до Індії та заявило про бажання приєднатися до держави.