Пакистан провел обстрелы на границе с Индией, – СМИ
В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.
Агентство Asian News International сообщила, что инцидент произошел около 06:00 по местному времени (02:30 по Киеву) в округе Пунч. Отмечается, что индийськии армии удалось отбить обстрелы. Накануне Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство для международных рейсов.
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Ситуация на границе Пакистана и Индии в последние дни сильно обострилась. Сначала Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В среду утром системы ПВО Пакистана ликвидировали два самолета ВВС Индии, которые якобы вторглись в пакистанское воздушное пространство.
Один из индийских летчиков успел катапультироваться из сбитого истребителя, но был захвачен в плен. В военном ведомстве Пакистана утверждают, что один из самолетов потерпел крушение в пакистанской части Кашмира, другой – рухнул в контролируемом индийскими властями районе.
Каковы будут последствия обострения конфликта для мира?
Индия и Пакистан – две великие державы, которые имеют ядерное оружие и средства доставки оружия массового уничтожения. То есть новая вспышка конфликта негативным образом повлияет на международную безопасность, на мировую экономику и, конечно, на ситуацию в регионе. Это приведет и к усложнению борьбы с террористическими группировками - такими, как "Исламское государство".
США, Евросоюз и Китай уже призвали обе стороны к сдержанности. Однако реакции американского президента Дональда Трампа пока нет.
Также эксперты считают, что негативно повлиять на ситуацию могут, в частности, парламентские выборы в Индии, которые состоятся в этом году. Обострению конфликта может способствовать именно риторика ультраправых.
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