07:56
28 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Водка для Ким Чен Ына. Православная медицина
      Вєсті Кремля
      21:31, 27 февраля
      Вести.UA: Порошенко может возглавить "Квартал 95". Темные союзники Вилкула
      Вєсті.UA
      19:51, 26 февраля
      Наказаны и "вечно легитимные": почему дома топ-преступников до сих пор не перешли государству
      ЦРУ
      09:00, 27 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Эмиграция из СССР
      Згадати все
      21:35, 27 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 КОНФЛИКТ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И ПАКИСТАНОМ

      Пакистан провел обстрелы на границе с Индией, – СМИ

      89 Читати новину українською
      Обострение конфликта между Индией и Пакистаном
      Обострение конфликта между Индией и Пакистаном / Фото из открытых источников

      В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

      Агентство Asian News International сообщила, что инцидент произошел около 06:00 по местному времени (02:30 по Киеву) в округе Пунч. Отмечается, что индийськии армии удалось отбить обстрелы. Накануне Индия и Пакистан закрыли воздушное пространство для международных рейсов.

      Читайте також: Українцям радять не відвідувати Індію через небезпеку

      Ситуация на границе Пакистана и Индии в последние дни сильно обострилась. Сначала Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. В среду утром системы ПВО Пакистана ликвидировали два самолета ВВС Индии, которые якобы вторглись в пакистанское воздушное пространство.

      Один из индийских летчиков успел катапультироваться из сбитого истребителя, но был захвачен в плен. В военном ведомстве Пакистана утверждают, что один из самолетов потерпел крушение в пакистанской части Кашмира, другой – рухнул в контролируемом индийскими властями районе.

      Каковы будут последствия обострения конфликта для мира?

      Индия и Пакистан – две великие державы, которые имеют ядерное оружие и средства доставки оружия массового уничтожения. То есть новая вспышка конфликта негативным образом повлияет на международную безопасность, на мировую экономику и, конечно, на ситуацию в регионе. Это приведет и к усложнению борьбы с террористическими группировками - такими, как "Исламское государство".

      США, Евросоюз и Китай уже призвали обе стороны к сдержанности. Однако реакции американского президента Дональда Трампа пока нет.

      Также эксперты считают, что негативно повлиять на ситуацию могут, в частности, парламентские выборы в Индии, которые состоятся в этом году. Обострению конфликта может способствовать именно риторика ультраправых.

      blog_ava
      Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе вдребезги разбили аргументы суда
      сегодня
      148
      Теги: Пакистан Индия Конфликт между Индией и Пакистаном
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 февраля: Украина не едет на Евровидение и внезапный удар Индии по Пакистану
      27 февраля , 22:53 Главные новости 27 февраля: Украина не едет на Евровидение и внезапный удар Индии по Пакистану
      1221
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      27 февраля , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 1293
      Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
      27 февраля , 18:25 Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
      4119
      Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      27 февраля , 21:33 Конфликт между Индией и Пакистаном: быть ли войне и как это коснется Украины
      Світлана Попова 705
      Expo 2020: Топ-7 невероятных павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      27 февраля , 20:31 Expo 2020: Топ-7 невероятных павильонов, которыми удивит всемирная выставка
      104
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Во французском Лионе прогремел взрыв: есть жертвы
       10 февраля , 02:10
      Украине предлагают присоединиться к газопроводу в обход России
       12 июня 2018 , 20:58
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук