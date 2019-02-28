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      Пакистан провів обстріли на кордоні з Індією, – ЗМІ

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      Загострення конфлікту між Індією та Пакистаном
      Загострення конфлікту між Індією та Пакистаном / Фото з відкритих джерел

      У четвер вранці Пакистан обстріляв населені пункти в північному індійському штаті Джамму і Кашмір.

      Агенція Asian News International повідомила, що інцидент стався близько 06:00 за місцевим часом (02:30 за Києвом) в окрузі Пунч. Зазначається, що індійськії армії вдалося відбити обстріли. Напередодні Індія і Пакистан закрили повітряний простір для міжнародних рейсів.

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      Ситуація на кордоні Пакистану та Індії протягом останніх днів сильно загострилася. Спершу Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. В середу вранці системи ППО Пакистану ліквідували два літаки ВПС Індії, які нібито вторглися в пакистанський повітряний простір.

      Один з індійських льотчиків встиг катапультуватися зі збитого винищувача, але був захоплений в полон. У військовому відомстві Пакистану стверджують, що один з літаків зазнав аварії в пакистанській частині Кашміру, інший – звалився в контрольованому індійською владою районі.

      Які будуть наслідки загострення конфлікту для світу?

      Індія та Пакистан – дві великі держави, які мають ядерну зброю та засоби доставки зброї масового знищення. Тобто новий спалах конфлікту негативним чином вплине на міжнародну безпеку, на світову економіку і, звісно, на ситуацію у регіоні. Це призведе і до ускладнення боротьби з терористичними угрупованнями – такими, як "Ісламська держава".

      США, Євросоюз та Китай уже закликали обидві сторони до стриманості. Проте реакції американського президента Дональда Трампа наразі немає.

      Також експерти вважають, що негативно вплинути на ситуацію можуть, зокрема, парламентські вибори в Індії, які відбудуться цього року. Загостренню конфлікту може сприяти саме риторика ультраправих.

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      Теги: Конфлікт між Індією і Пакистаном Індія Пакистан
      Джерело: 24 Канал
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