В пакистанском городе Карачи 29 июня совершили вооруженное нападение самую большую фондовую биржу страны. Известно о нескольких погибших и раненых.

Нападение на биржу в Пакистане: есть жертвы

Вооруженные люди 29 июня бросили гранату возле центрального входа биржи, а потом ворвались в здание, сообщает CNN.

Читайте также Пилоты обсуждали COVID-19: назвали возможные причины авиакатастрофы в Пакистане

Известно о пяти погибших. Среди них возможно есть полицейские и работники службы безопасности биржи. Еще несколько человек получили ранения.

По информации местной полиции, несколько боевиков убили. AFP сообщает, что убили четырех нападавших.

Как все происходило

Абид Али, директор Пакистанской фондовой биржи, рассказал, что четверо нападавших вошли в здание финансового комплекса. Потом начали стрелять. Сейчас ситуация находится под контролем.

Было четверо нападавших, они пришли со стороны паркинга, бросили гранату перед главным входом, а потом начали беспорядочную стрельбу,

– отметил Али.

По его словам, боевики были одеты в форму, которая напоминала полицейскую.

Атака на фондовой бирже в Пакистане: смотрите видео

A clip shot by an eyewitness in a building overlooking the Pakistan Stock Exchange building shows the attack on the building with intense firing



The PSX is situation in Karachi’s main business district walking distance from the central bank & provincial police headquarters pic.twitter.com/Y1KUCS4zWj — omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020

Terrible footage coming from the terror attack. Clearly see the terrorist! #Karachi #terroristattack pic.twitter.com/xHxsADt6yX — Ahmer Khan (@akahmer) June 29, 2020

На здание биржи в пакистанском Карачи совершили нападение: смотрите карту