У пакистанському місті Карачі 29 червня скоїли збройний напад на найбільшу фондову біржу країни. Наразі відомо про кількох загиблих та поранених.

Напад на біржу в Пакистані: є жертви

Озброєні люди 29 червня кинули гранату біля центрального входу біржі, а тоді увірвалися до будівлі, повідомляє CNN.

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Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Серед них можливо є поліцейські та працівники служби безпеки біржі. Ще кілька людей отримали поранення.

За інформацією місцевої поліції, кілька бойовиків вбили. AFP повідомляє, що убили чотирьох нападників.

Як все відбувалося

Абід Алі, директор Пакистанської фондової біржі, розповів, що четверо нападників увійшли до будівлі фінансового комплексу. А тоді почали стріляти. Наразі ситуація перебуває під контролем.

Було четверо нападників, вони прийшли з боку паркінгу, кинули гранату перед головним входом, а потім почали безладну стрілянину,

– зазначив Алі.

За його словами, бойовики були одягнені в форму, яка нагадувала поліцейську.

Атака на фондову біржу у Пакистані: дивіться відео

A clip shot by an eyewitness in a building overlooking the Pakistan Stock Exchange building shows the attack on the building with intense firing



The PSX is situation in Karachi’s main business district walking distance from the central bank & provincial police headquarters pic.twitter.com/Y1KUCS4zWj — omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020

Terrible footage coming from the terror attack. Clearly see the terrorist! #Karachi #terroristattack pic.twitter.com/xHxsADt6yX — Ahmer Khan (@akahmer) June 29, 2020

На будівлю біржі у пакистанському Карачі здійснили напад: дивіться карту