Это нападение назвали одним из крупнейших за последние годы. В результате погибли по меньшей мере 9 пакистанских солдат.

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Сепаратисты взяли на себя ответственность

В Белуджистане недавно образовалась сепаратистская националистическая армия. Именно она признала причастность к нападениям в районах Панджгур и Ношки.

Военные уверяют, что нападения подавили. В то же время сепаратисты заявили, что также успешно достигли всех целей. При этом во время атак "собой пожертвовали 16 бойцов". Имеется ли в виду их гибель неизвестно.

Обратите внимание! Повстанцы в провинции Белуджистан десятилетиями боролись с правительством, требуя отдельного государства. По их словам, власти несправедливо эксплуатируют богатые газовые и минеральные ресурсы провинции.

При чем тут Китай

Боевые действия начались, после визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Китай. Именно Китай разжег еще больше напряженность, вкладывая значительные инвестиции в Белуджистан.

Китайский проект "Один пояс, один путь", в рамках которого поступают инвестиции, вызвал заявления о том, что местным жителям это не выгодно.

Хотя экономический коридор предлагает Китаю доходные ворота в Индийский океан, безопасность его работников уже давно вызывает беспокойство.

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