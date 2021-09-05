Ответственность за взрыв взял на себя Техрик-и-Талибан Пакистан – пакистанский "Талибан".

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Реакция власти

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил действия боевиков.

Осуждаю теракт террориста-смертника ТТП на контрольно-пропускном пункте. Мои соболезнования семьям мучеников и молитвы за выздоровление раненых,

– написал политик.

Обратите внимание! Кветта – столица провинции Белуджистан. Она расположена недалеко от афганской границы. Там сосредоточены сепаратисты, требующие независимости от Пакистана.

Приблизительное место, где совершили теракт:

Предыдущий теракт в Пакистане

В Пакистане 21 мая тоже был теракт. Из-за мощного взрыва бомбы 6 человек погибли, а еще 15 получили ранения. Трагедия произошла в городе Чаман, что в провинции Белуджистан.

Взрыв произошел, когда по дороге двигался автомобиль с Абдулом Кадиром – местным лидером исламистской политической партии. Он направлялся на митинг в поддержку палестинского народа.