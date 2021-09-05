Відповідальність за вибух взяв на себе Техрік-і-Талібан Пакистан – пакистанський "Талібан".
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Реакція влади
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан засудив дії бойовиків.
Засуджую теракт терориста-смертника ТТП на контрольно-пропускному пункті. Мої співчуття сім'ям мучеників і молитви за одужання поранених,
– написав політик.
Приблизне місце, де вчинили теракт:
Попередній теракт в Пакистані
У Пакистані 21 травня теж був теракт. Через потужний вибух бомби 6 людей загинули, а ще 15 зазнали поранень. Трагедія сталась у місті Чаман, що у провінції Белуджистан.
Вибух трапився, коли дорогою рухався автомобіль із Абдулом Кадіром – місцевим лідером ісламістської політичної партії. Він прямував на мітинг на підтримку палестинського народу.