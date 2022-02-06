Цей напад назвали одним із найбільших за останні роки. В результаті загинули щонайменше 9 пакистанських солдатів.

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Сепаратисти взяли на себе відповідальність

У Белуджистані нещодавно утворилась сепаратистська націоналістична армія. Саме вона визнала причетність до нападів у районах Панджгур і Ношки.

Військові запевняють, що напади придушили. Водночас сепаратисти заявили, що також успішно досягнули всіх цілей. При цьому під час атак "собою пожертвували 16 бійців". Чи мається на увазі їхня загибель невідомо.

Зверніть увагу! Повстанці в провінції Белуджистан десятиліттями боролися з урядом, вимагаючи окремої держави. За їхніми словами, влада несправедливо експлуатує багаті газові та мінеральні ресурси провінції.

До чого тут Китай

Бойові дії розпочались, після візиту прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана до Китаю. Саме Китай розпалив ще більше напруженість, вкладаючи значні інвестиції у Белуджистан.

Китайський проєкт "Один пояс, один шлях", в межах якого надходять інвестиції, спричинив заяви про те, що місцевим жителям це не вигідно.

Хоча економічний коридор пропонує Китаю прибуткові ворота в Індійський океан, безпека його працівників уже давно викликає занепокоєння.

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