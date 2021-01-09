В Пакистане произошел масштабный сбой электроснабжения: подробности
В Пакистане произошел масштабный сбой в электросетях. В частности, без света остались почти все жители страны.
Отключение произошло в 114 городах Пакистана. Об этом сообщает телекомпания Dawn.
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В частности, сейчас электроэнергии нет в городах Исламабад, Карачи, Лахор, Кассу и Мултан.
Что стало причиной
Министр энергетики Омар Аюба заявил, что вероятной причиной сбоя в электроснабжении стало внезапное падение частоты в национальной системе распределения электроэнергии. По его словам, она внезапно снизилась с 50 до 0.
В то же время федеральный министр информации Шибли Фараз сообщил, что отключение вызвала "техническая неисправность" в системе NTDC. Он также отметил, что систему уже восстанавливают.
Окончательную причину аварии еще выясняют.
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Сейчас специалисты работают над возобновлением поставок света. Для этого они пытаются запустить электростанцию Tarbela.
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