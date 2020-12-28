На пост пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан 27 декабря напали боевики. Солдаты отбили атаку, однако 7 сотрудников службы безопасности погибли.

Нападение на КПП в Пакистане террористы совершили поздно вечером 27 декабря. Об этом сообщает "Синьхуа".

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Произошло это в провинции Белуджистан. Боевики открыли огонь по военному блокпосту из ракет, а затем прибегли к автоматической стрельбе.

Солдаты отбили атаку, однако жертв избежать не удалось – погибли 7 сотрудников службы безопасности.

Для задержания террористов заблокировали отходные пути.

Сейчас ведется крупномасштабная операция по поиску,

– говорится в заявлении военных.

В ней также указано, что атаку осуществили при поддержке антигосударственных сил.

К слову, это третье столкновение между силами безопасности и террористами за последнее время в Белуджистане. Во время двух предыдущих погибли 1 солдат и 10 боевиков.

Что известно о других терактах в Пакистане

В начале года в Пакистане произошел теракт возле мечети в городе Кветта. Тогда жертвами стали 15 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Впоследствии боевики напали на здание фондовой биржи в Карачи. Во время атаки погибли 2 местных жителей и 5 силовиков.

КПП атаковали в Белуджистане: смотрите карту