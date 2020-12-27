Вертолет пакистанской армии разбился вечером 26 декабря. Это произошло во время выполнения спасательной операции.

Погибли 4 человека. Об этом сообщили на сайте армейской пресс-службы.

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Детали инцидента

Вертолет эвакуировал тело военнослужащего, которыйпогиб, попав под лавину. Авария произошла накануне вечером в регионе Гилгит-Балтистан по техническим причинам, указали в пресс-службе Минобороны страны.

Есть жертвы

По предварительным данным, вертолет задел телефонный столб, ударился о землю и попал в автомобиль, после чего он загорелся. Погибли все 4 человека, которые находились на борту:

2 майора-летчика;

2 солдата.

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