В Пакистане разбился военный вертолет: погибли 4 человека
Вертолет пакистанской армии разбился вечером 26 декабря. Это произошло во время выполнения спасательной операции.
Погибли 4 человека. Об этом сообщили на сайте армейской пресс-службы.
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Детали инцидента
Вертолет эвакуировал тело военнослужащего, которыйпогиб, попав под лавину. Авария произошла накануне вечером в регионе Гилгит-Балтистан по техническим причинам, указали в пресс-службе Минобороны страны.
Есть жертвы
По предварительным данным, вертолет задел телефонный столб, ударился о землю и попал в автомобиль, после чего он загорелся. Погибли все 4 человека, которые находились на борту:
- 2 майора-летчика;
- 2 солдата.
Смертельные аварии вертолетов: что известно
- В ноябре в Египте упал вертолет UH-60 Black Hawk. Жертвами аварии стали пять американцев, француз и чех. Еще 5 человек получили ранения.
- В начале декабря во Франции в Альпах из-за падения спасательного вертолета погибли пять человек.
- В результате крушения частного вертолета Robinson R44 12 декабря в западной части американского штата Техас погибли два человека.
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