У Пакистані розбився військовий вертоліт: загинуло 4 людини
Вертоліт пакистанської армії розбився ввечері 26 грудня. Це сталось під час виконання рятувальної операції.
Загинули 4 людини. Про це повідомили на сайті армійської пресслужби.
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Деталі інциденту
Вертоліт евакуював тіло військовослужбовця, який загинув, потрапивши під лавину. Аварія сталася напередодні ввечері в регіоні Гілгіт-Балтистан з технічних причин, вказали в пресслужбі Міноборони країни.
Є жертви
За попередніми даними, вертоліт зачепив телефонний стовп, вдарився об землю і потрапив в автомобіль, після чого він загорівся. Загинули всі 4 людини, які перебував на борту:
- 2 майори-льотчики;
- 2 солдати.
Смертельні аварії вертольотів: що відомо
- В листопаді у Єгипті впав вертоліт UH-60 Black Hawk. Жертвами аварії стали п'ятеро американців, француз і чех. Ще 5 осіб отримали поранення.
- На початку грудня у Франції в Альпах через падіння рятувального вертольота загинули п'ятеро людей.
- В результаті аварії приватного вертольота Robinson R44 12 грудня у західній частині американського штату Техас загинули двоє людей.
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