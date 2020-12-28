На пост прикордонного корпусу в пакистанській провінції Белуджистан 27 грудня напали бойовики. Солдати відбили атаку, однак 7 співробітників служби безпеки загинули.

Напад на КПП у Пакистані терористи вчинили пізно ввечері 27 грудня. Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Сталося це у провінції Белуджистан. Бойовики відкрили вогонь по військовому блокпосту з ракет, а потім вдалися до автоматичної стрільби.

Солдати відбили атаку, однак жертв уникнути не вдалося – загинули 7 співробітників служби безпеки.

Для затримання терористів заблокували відхідні шляхи.

Наразі ведеться великомасштабна операція з пошуку,

– йдеться у заяві військових.

У ній також зазначено, що атаку здійснили за підтримки антидержавних сил.

До слова, це третє зіткнення між силами безпеки та терористами за останній час в Белуджистані. Під час двох попередніх загинули 1 солдат і 10 бойовиків.

Що відомо про інші теракти у Пакистані

На початку року в Пакистані стався теракт біля мечеті в місті Кветта. Тоді жертвами стали 15 людей, ще кілька десятків отримали поранення.

Згодом бойовики напали на будівлю фондової біржі в Карачі. Під час атаки загинули 2 місцевих жителів і 5 силовиків.

КПП атакували у Белуджистані: дивіться карту