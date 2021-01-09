У Пакистані стався масштабний збій в електромережах. Зокрема, без світла залишилася майже всі жителі країни.

Відключення відбулося в 114 містах Пакистану. Про це повідомляє телекомпанія Dawn.

Зокрема, наразі електроенергії немає у містах Ісламабад, Карачі, Лахор, Касу та Мултан.

Що стало причиною

Міністр енергетики Омар Аюба заявив, що ймовірною причиною збою в електропостачанні стало раптове падіння частоти в національній системі розподілу електроенергії. За його словами, вона раптово знизилась з 50 до 0.

Водночас федеральний міністр інформації Шиблі Фараз повідомив, що відключення спричинила "технічна несправність" у системі NTDC. Він також зазначив, що систему вже відновлюють.

Остаточну причину аварії ще з'ясовують.

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Наразі фахівці працюють над відновленням постачання світла. Для цього вони намагаються запустити електростанцію Tarbela.