Палата Верховного суда решила, что "ДНР" не обязательно признавать террористической

Не обязательно за фейковой "ДНР" законодательно закреплять статус террористической организации, чтобы судить за терроризм.

Такое решение принял Верховный суд Украины.

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"Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической. Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе ВС, рассматривая кассационную жалобу прокурора на определение Апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 года", – отметили в сообщении.

Таким образом, судьи поставили точку в юридической баталии в деле информатора "ДНР" Олеси Мартыновой. Его ранее осудили по статье "Содействие участникам преступных организаций и укрытие их деятельности".

В свою очередь, Верховный суд не согласился с коллегами. Дело Мартыновой будет повторно рассмотрено апелляционным судом. И теперь женщину могут осудить за терроризм.