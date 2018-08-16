Палата Верховного суду вирішила, що "ДНР" не обов'язково визнавати терористичною

Не обов’язково за фейковою "ДНР" законодавчо закріплювати статус терористичної організації, щоб судити за тероризм.

Таке рішення ухвалив Верховний суд України.

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"Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) не потрібне рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичною. Такий висновок зробила колегія суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі ВС, розглядаючи касаційну скаргу прокурора на ухвалу Апеляційного суду Донецької області від 10 травня 2017 року", – зазначили у повідомленні.

Таким чином судді поставили крапку в юридичній баталії у справі інформаторки "ДНР" Олесі Мартинової. Її раніше засудили за статтею "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності".

У свою чергу, Верховний суд не погодився з колегами. Справа Мартинової буде повторно розглянута апеляційним судом. І тепер жінку можуть засудити за тероризм.