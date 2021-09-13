Оккупанты утверждают, что украинец 5 сентября пытался проникнуть на полуостров за пределами пунктов пропуска.

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Мужчина говорит, что шел на отдых

Мужчину задержали в районе пункта пропуска "Армянск". Он имел наличные, спортивную сумку с одеждой, палатку и туристические вещи.

Мужчина рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму. Однако потерял паспорт, поэтому не мог попасть на оккупированный полуостров.

Украинца взяли под стражу. ФСБ возбудила в отношении него "уголовное дело".

Оккупанты задержали жителя Одесской области / Фото "Думская"

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