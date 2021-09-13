Оккупанты утверждают, что украинец 5 сентября пытался проникнуть на полуостров за пределами пунктов пропуска.
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Мужчина говорит, что шел на отдых
Мужчину задержали в районе пункта пропуска "Армянск". Он имел наличные, спортивную сумку с одеждой, палатку и туристические вещи.
Мужчина рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму. Однако потерял паспорт, поэтому не мог попасть на оккупированный полуостров.
Украинца взяли под стражу. ФСБ возбудила в отношении него "уголовное дело".
Оккупанты задержали жителя Одесской области / Фото "Думская"
Массовые задержания в Крыму: что нужно знать
- После саммита Крымской платформы оккупанты провели обыски в домах крымских татар. Они обыскали помещения Эльдара Одаманов в Симферополе.
- Уже 4 сентября оккупанты провели обыск в доме заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Политика задержали и увезли в неизвестном направлении. Также задержали братьев Ахтемовых.
- Задержанных обвиняют в "организации диверсии на газопроводе" в селе Пермовайское в оккупированном Крыму. Яуобібратья Ахтемові были исполнителями, а Джелял – посредником. Диверсию, по версии прокремлевских ставленников, организовало Управление разведки министерства обороны Украины.
- Джелялу грозит до 20 лет тюрьмы.