Окупанти стверджують, що українець 5 вересня намагався проникнути на півострів за межами пунктів пропуску.

До теми Звинувачення ФСБ: Росія намагається виправдати арешти в окупованому Криму

Чоловік каже, що йшов на відпочинок

Чоловіка затримали в районі пункту пропуску "Армянськ". Він мав готівку, спортивну сумку з одягом, намет і туристичні речі.

Чоловік розповів, що хотів відпочити в Криму. Проте втратив паспорт, тож не міг потрапити на окупований півострів.

Українця взяли під варту. ФСБ порушила стосовно нього "кримінальну справу".



Окупанти затримали жителя Одещини / Фото "Думська"

Масові затримання в Криму: що треба знати