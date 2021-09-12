На полуострове задержали одного из лидеров крымских татар Наримана Джеляла. До оккупации – журналист, политик, один из лидеров Меджлиса. После оккупации – активист, правозащитник, человек, который не боялся называть вещи своими именами.

До теми Вони сказали, що моя зброя – це слово, – Наріман Джелял про затримання після Кримської платформи

Он был одним из тех, кто остался на полуострове, кто не стал уходить под радары. Повседневное мужество оставаться самим собой – это про него. Наверное, его задержание было неизбежным.

Оккупанты собираются судить Джеляла

Нариман был слишком честным для российской реальности – слишком прямым для атмосферы недомолвок и слишком ярким для тех, кто привык к серости и послушанию. Россия любит "пережевывать" несогласных – и чтобы оставаться с нею наедине нужно немного фатализма и много смелости.

В 2014 году российское государство совершило преступление – и теперь расправляется с каждым, кто готов об этом говорить вслух. Ради оправдания новых арестов ФСБ соорудило версию, в которой нашлось место всем:

террористам;

терактам;

украинской военной разведке.

Наримана Джеляла будут судить не по "политической" статье, не за "призывы к нарушению территориальной целостности России" – под которые теперь попадает любая констатация того, что Крым принадлежит Украине. Нет, его обвиняют в том, что он выступил посредником между украинскими силовиками и теми людьми, которых ФСБ обвинило во взрыве газопровода.



Джеляла будут судить не по "политической" статье / Фото "Радио Свободы"

Система придумала очередной повод, чтобы избавиться от неугодных. Вся эта ситуация не рождает никаких дополнительных чувств по отношению к российской системе, потому что эмпатия к ней вытравлена очень давно. Фестиваль безумия можно наблюдать уже 8 год подряд и счет украинским политзаключенным в России идет на сотни.

Приговоры запрограммированны войной, которую развязала Москва

Каждый новый арест и приговор запрограммированны той войной, которую Москва развязала против Украины в 2014 году. Нариман Джелял был бы на свободе, если бы 23 довоенных года Украина не находилась в плену собственных иллюзий. Если бы страна с момента обретения незавимости развивали армию, проводили реформы и пытались уйти под североатлантический "зонтик" коллективной безопасности.

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Да, можно справедливо возразить, что страна к этому была не готова, что политики лишь отрабатывали общественный запрос, а в массе своей Украина хотела внеблоковости и многовекторности. Что ж, теперь за общественную инерцию и политическую угодливость расплачивается Нариман Джелял. И не только он.

Его задержание не рождает дополнительных чувств по отношению к России. Зато оно рождает целую бурю эмоций по поводу украинской реальности.

Сейчас на оккупированных территориях сограждане расплачиваются собственными судьбами за чужую довоенную близорукость. И, параллельно с этим, в Украине продолжают жить люди, которые напрочь отказываются делать выводы из происходящего.

Они продолжают говорить о том, что реформы не нужны, пугают обывателя сказками про внешнее управление и защищают коррупционные схемы и торпедируют перемены. Они ценят лояльность больше профессионализма. Персональный интерес ставят выше коллективного и воспроизводят все то, что 8 лет назад чуть не привело Украину к катастрофе.



Нариман Джелял расплачивается за политическую угодливость страны / Фото "Радио Свободы"

Эти люди продолжают думать только лишь о собственном благополучии – на фоне того, как российские силовики вламываются в дома сограждан на оккупированных территориях. Нариману Джелялу и многим другим выпало расплачиваться за общую довоенную слепоту, за инерцию и лень, за заблуждения и ошибки.

Расплата за ошибки Украины

До войны крымских татар было принято подозревать в нелояльности. Их не брали на работу в спецслужбы, отмахивались от призывов обсудить идею национально-территориальной автономии. Их раз за разом оставляли за скобками, подспудно надеясь, что точкой зрения коренного народа Крыма можно пренебречь.

И все, на что они теперь могут рассчитывать – что их нынешняя жертва не напрасна. Что страна усвоила болезненный урок, сделала выводы и готова меняться. И меньше всего хотелось бы, чтобы они испытывали чувство отчаяния.

К сожалению, им для этого дают поводы. Страна меняется медленнее, чем должна и может. Нынешние сильно отличаются от себя прежних, однако недостаточно сильно, чтобы быть релевантными всем вызовам, которые сулит война, а она продолжается. И ее жертвами становятся не только солдаты и офицеры, которые держат внешний периметр страны.

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Жертвами обречены быть и те, кому выпало жить на оккупированных территориях. Те, кто не боится называть вещи своими именами. Им задолжали и единственный способ расплатиться по долгам – это сделать работу над ошибками, которые 7 с половиной лет назад чуть не отправили Украину в небытие.