Палатный передал бойцам ДУК "Правый сектор" fpv дроны и мавики

Артур Палатный передал от "Украинской команды" батальону имени Тараса Бобанича ДУК "Правый сектор" 67 бригады партию fpv дронов и "Мавиков".

Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице. Палатный поблагодарил тех, кто донатил, за поддержку и отметил, что вместе украинцы обязательно победят.

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"Украинская команда" передала бойцам легендарного ДУК "Правый сектор" – батальона имени Тараса Бобанича 67 бригады, партию fpv дронов и "Мавиков". Это героические ребята, которые с 2014 года защищают Украину. После полномасштабного вторжения они защищали Киев и Киевскую область, участвовали в Харьковском контрнаступлении. Вели очень тяжелые бои под Бахмутом и Часовым Яром. А сейчас сдерживают врага на Луганском направлении", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, руководитель "Украинской команды" Артур Палатный поблагодарил всех за поддержку и отметил, что эти дроны помогут еще эффективнее уничтожать врага и сохранить жизнь наших воинов

Разведывательные дроны "Мавик" – это глаза наших защитников, а fpv дроны уже в ближайшее время полетят на головы орков. Эти дроны помогут еще эффективнее уничтожать врага и сохранить жизнь наших воинов. Спасибо всем, кто помогает! Вместе обязательно победим!,

– отметил Артур Палатный.