Палатный предложил снять пошлину для ввоза приборов питания: "Чтобы генератор не стоил как танк"

Украина должна обеспечить ввоз аккумуляторов и генераторов без налогов. И сделать это нужно срочно.

Об этом заявил руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

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"Украине нужно выстоять на энергетическом фронте. Защититься от тотального блекаута. Что нужно сделать внутри страны. Сделать безотлагательно. Сделать прямо сейчас. Правительство и Верховная Рада должны срочно открыть зеленый коридор для энергетического оборудования. Генераторы, аккумуляторы, инверторы и другие приборы, которые помогут осветить и обогреть жилища граждан, должны завозиться по упрощенной процедуре. Без пошлин. Без НДС. Без налогов. Уже сейчас. Чтобы обычный генератор не стоил как танк или БТР", – заявил Палатный.

Он подчеркнул, что вернуть налоги и пошлины можно будет уже весной. А сейчас задача государства – создать условия, чтобы каждая семья могла обеспечить себя зимой теплом.

"Государство-террорист воюет, как умеет. Воюет не с НАТО, а с матерями и детьми, разрушая украинскую энергосистему. Цель постоянных обстрелов – только террор. Только погружение страны во тьму и холод. Зима без света и без тепла – именно такую перспективу украинцам готовит террорист №1. Друзья! Мы пройдем и это испытание. Мы выстоим. И обязательно победим", – подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Обращение Артура Палатного к украинцам: смотрите видео