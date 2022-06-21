Пальчевский выиграл суд против Гордона и "Украина 24": решение

Признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Андрея Пальчевского информацию, распространенную Дмитрием Гордоном в программе "Время Голованова" на официальном ютуб-канале "Украина 24".

Такое решение принял Шевченковский суд Киева 14 июня 2022 года.

ООО "Новостная Группа Украины" обязана опровергнуть эту информацию и разместить решение суда на официальном ютуб-канале "Украина 24" в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу,

– говорится в решении Шевченковского суда.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон в эфире "Украина 24" сказал, что Андрей Пальчевский является или был гражданином России, что он якобы распространяет пророссийские нарративы, а также является бывшим советским ГРУ-шником и советским разведчиком.

Добавим, что в декабре 2021 года суд также признал недостоверной информацию о российском гражданстве Пальчевского. Тогда с Бутусова и Гордона взыскали в пользу Пальчевского материальную компенсацию в размере 1816 грн.