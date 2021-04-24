За минувшую ночь из Сектора Газа в сторону Израиля выпустили сразу 18 ракет. Это стало худшей атакой из Сектора за долгие месяцы после нескольких дней столкновений в восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

На удивление в результате ракетного обстрела никто не пострадал. В ответ на атаку израильская армия с помощью танка обстреляла пост ХАМАС в Газе.

Важно Израиль нанес удары по целям в Сирии в ответ на ракетное нападение, – СМИ

Что известно об обстреле Израиля

Еще 23 апреля Армия обороны Израиля заявила, что из Сектора Газа запустили 3 ракеты. Система Iron Dome перехватила 1 из снарядов, тогда как 2 другие ракеты упали на открытой местности. Сообщений о ранениях и повреждениях не поступало.

Обстрел продолжился и ночью. Примерно в 2:00 в населенных пунктах недалеко от Сектора Газа снова сработали сирены. Тогда выпустили еще 7 ракет. Только 3 из них перехватил "Железный купол", а остальные упали на открытой местности.

Интересно! Сектор Газа – это территория на берегу Средиземного моря, которую ООН выделила для арабского государства Палестины. С 1948 по 1967 она была оккупирована Египтом, а после Шестидневной войны с 1967 по 2005 – Израилем. Сейчас Сектором Газа руководит исламистская группировка ХАМАС.

Заметим, что ракетные залпы прозвучали после того, как террористическая группа ХАМАС провела серию акций протеста в Секторе Газа и призвала к насилию против Израиля.

22 апреля 22 апреля возле Дамасских ворот палестинские демонстранты столкнулись с группой из 300 еврейских активистов. Они вышли на место, выкрикивая: "Смерть арабам". В результате событий десятки человек получили ранения.