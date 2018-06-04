Палестинцы всегда отвергали идею сосуществования, – премьер Израиля о ближневосточном конфликте

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил в длительном ближневосточном конфликте палестинцев.

Об этом он заявил после переговоров в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 4 июня, передает "Укринформ".

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Палестинцы всегда отклоняли идею сосуществования... Что принесет мир, так это окончательное признание палестинцами права еврейского народа иметь собственное государство там, где его родина,

– отметил Нетаньяху.

Он также добавил, что "конфликт до сих пор не потому не решен, что есть определенные территориальные споры, а потому, что израильское государство не признают в любых границах".

Нетаньяху выступил в защиту нового строительства поселений на западном берегу Иордана, заявив, что израильтяне всегда жили на этих землях. По его словам, Израиль не может допустить появления дополнительных палестинских районов, которые будут использованы как плацдарм нападения против него.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что позиции сторон по вопросу поселений расходятся. Она повторила, что Германия выступает за решение конфликта на основе принципа двух государств.

Меркель сказала, что Берлин считает своим долгом поддержать людей в Секторе Газы, в частности, экономически. Кроме этого, она также выразила, хотя и не явно, критику открытия посольств в Иерусалиме, отметив, что Берлин исходит из того, что вопрос столиц с точки зрения открытия посольств, должен решаться в рамках международных соглашений и на основе принципа двух государств, в котором тема Иерусалима играет важную роль.