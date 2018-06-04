Палестинці завжди відкидали ідею співіснування, – прем'єр Ізраїлю про близькосхідний конфлікт

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звинуватив у тривалому близькосхідному конфлікті палестинців.

Про це він заявив після переговорів у Берліні з канцлером ФРН Ангелою Меркель 4 червня, передає "Укрінформ".

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Палестинці завжди відхиляли ідею співіснування... Що принесе мир, так це остаточне визнання палестинцями права єврейського народу мати власну державу там, де його батьківщина,

– зазначив Нетаньягу.

Він також додав, що "конфлікт досі не тому не вирішений, що є певні територіальні спори, а тому, що ізраїльську державу не визнають у будь-яких кордонах".

Нетаньягу виступив на захист нового будівництва поселень на західному березі Йордану, заявивши, що ізраїльтяни завжди жили на цих землях. За його словами, Ізраїль не може допустити появи додаткових палестинських районів, які будуть використані як плацдарм нападу проти нього.

Своєю чергою, канцлерка Німеччини Ангела Меркель зауважила, що позиції сторін з питання поселень розходяться. Вона повторила, що Німеччина виступає за вирішення конфлікту на основі принципу двох держав.

Меркель сказала, що Берлін вважає своїм обов'язком підтримати людей у Секторі Гази, зокрема, економічно. Окрім цього, вона також висловила, хоча і не явно, критику відкриття посольств в Єрусалимі, зауваживши, що Берлін виходить з того, що питання столиць з точки зору відкриття посольств, має вирішуватися у рамках міжнародних угод і на основі принципу двох держав, в якому тема Єрусалима відіграє важливу роль.