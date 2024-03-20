"Палки в колеса инвесторам": давление силовиков на бизнес вернулось

Бизнес, который работает несмотря на все сложности полномасштабной войны, столкнулся с давлением правоохранительных органов. Об этом рассказали предприниматели во время 11-го круглого стола, организованного народным депутатом Украины, главой Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов Галиной Янченко.

Настоящее мероприятие состоялось на Житомирщине с участием представителей Федерации работодателей Украины, Всеукраинской общественной организации "Ассоциация налогоплательщиков Украины" местных предпринимателей и адвокатов. Об этом сообщает РБК.

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Бизнес рассказал о вызовах из-за давления со стороны силовиков

Почти каждый предприниматель сталкивается с определенными "трудностями" при взаимодействии с правоохранителями, – отметила адвокат в области уголовного права Ольга Гетманенко, которая тоже присутствовала на встрече.



"При необходимости воевать с внешним врагом, нам ни в коем случае нельзя воевать внутренне. Однако, к сожалению, внутренние враги с полезной целью оказывают давление на бизнес. И вопрос надо решать, чтобы люди, которые сегодня верят в Украину, не разочаровались и продолжали бороться. Почти каждый предприниматель сталкивается с определенными "шероховатостями" при взаимодействии с правоохранителями. Этот вопрос может быть урегулирован на законодательном уровне, с помощью дополнительного контроля. Эту проблематику поддержал каждый, кто присутствовал сегодня на круглом столе".

Особое внимание во время круглого стола на Житомирщине уделили вопросу взаимоотношений бизнеса и силовых структур.

Так представитель Ливанской инвестиционной группы, которые в условиях войны смогли привлечь 15 млн долл. в новые предприятия на Киевщине рассказали о конфликтной ситуации, которая возникла с их предприятиями в Житомирской области.

"Наш вопрос достаточно показателен. Или методы давления на бизнес нашего соседа-агрессора будут распространяться в Украине, или современная Украина получит победу. Мы надеемся, что такие способы давления на бизнес со стороны силовых структур Житомирской области выйдут в публичное поле. Проблема эта системная, она кроется в менталитете силовых структур и их отношении к бизнесу. Именно это надо менять, ибо в противном случае бизнес просто перестанет существовать. От бизнеса зависит экономика, армия и сама страна", – отметил Мерхеж Родриг, инвестор Ливанской группы.

По итогам круглого стола решено активно искать системное решение озвученных предпринимателями проблем. Бизнес, который поддерживает экономику Украины, надеется на конструктив и сотрудничество со стороны государства.

"Одним из резонансных вопросов, прозвучавших на круглом столе – это вопрос давления правоохранителей и прокуратуры на бизнес. Сегодня мы услышали показательный кейс. Я предлагаю народным депутатам из парламентской спецкомиссии по защите инвесторов взять это дело на рассмотрение и на наш личный парламентский контроль", – подытожила инициатор встречи Галина Янченко.