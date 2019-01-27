Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня памяти жертв Холокоста

Память о жертвах Холокоста должна стать предостережением для нас и для будущих поколений. Размышления о трагедии должны напоминать нам о том, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти.

Об этом написал Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января.



Сегодня Украина вместе со всем цивилизованным миром чтит память жертв Холокоста – чудовищного преступления нацистов, которое стало одной из самых масштабных катастроф в истории человечества. С грустью в сердце вспоминаем миллионы загубленных тоталитарным нацистским режимом жизней. Эти мучительные размышления – предостережение для нас и для будущих поколений, к чему может привести политика нетерпимости и ненависти,

– отметил он.

Дата отмечания дня памяти жертв холокоста не случайна – именно в этот день в 1945 году были освобождены узники крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Что мы знаем об этой трагедии?

Это систематическое преследование и уничтожение европейских евреев и цыган нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. Кроме того, еще употребляется Шоа – термин, употребляемый евреями на иврите и реже на некоторых других языках для обозначения политики немецких нацистов по планомерному уничтожению еврейского этноса. В 1933-1945 годах было создано около 5 тысяч концентрационных лагерей нацистов в Германии и в оккупированной ими Европе. Жертвами Холокоста считаются 6 миллионов евреев в Европе, где вместе с 4,5 миллионами взрослых, было уничтожено 1,5 миллиона детей. За период с 1941 до 1945 года на украинских землях погибло около 1,5 миллиона евреев и свыше 4 миллиона украинцев и представителей других национальностей.