Порошенко звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту

Пам'ять про жертв Голокосту має стати застереженням для нас і для майбутніх поколінь. Роздуми про трагедію мають нагадувати нам про те, до чого може призвести політика нетерпимості та ненависті.

Про це написав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня.

Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує пам'ять жертв Голокосту – жахливого злочину нацистів, який став однією з наймасштабніших катастроф в історії людства. З сумом у серці згадуємо мільйони загублених тоталітарним нацистським режимом життів. Ці болісні роздуми – застереження для нас і для майбутніх поколінь, до чого може призвести політика нетерпимості та ненависті,

– зазначив він.

Дата відзначення дня пам'яті жертв голокосту не є випадковою –саме у цей день в 1945 році було звільнено в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Що ми знаємо про цю трагедію?Це систематичне переслідування і знищення європейських євреїв і циган нацистською Німеччиною і колабораціоністами протягом 1933–1945 років. Окрім того, ще вживається Шоа – термін, що вживається євреями на івриті і рідше на деяких інших мовах для позначення політики німецьких нацистів по планомірному знищенню єврейського етносу. У 1933-1945 роках було створено приблизно 5 тисяч концентраційних таборів нацистами в Німеччині й в окупованій ними Європі. Жертвами Голокосту вважаються 6 мільйонів євреїв у Європі, де разом з 4,5 мільйонами дорослих, було знищено 1,5 мільйона дітей. За період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько 1,5 мільйона євреїв та понад 4 мільйона українців та представників інших національностей.