НБУ презентовал памятную монету "В единстве – сила"

Монету номиналом в 5 гривен презентовал заместитель председателя Нацбанка Алексей Шабан во время встречи с первой заместителем министра иностранных дел Украины Эминой Джапаровой и представителями посольств 12 стран мира. Кстати, флаги, в том числе этих стран, изображены на реверсе монет.

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Мы искренне благодарны за поддержку наших международных партнеров и стремимся увековечить их усилия и нашу благодарность в памятных монетах. Они символически посвящены силе единства стран мира, которое вопреки масштабам угрозы способно защитить жизнь, свободу и справедливость.

– подчеркнул Шабан.

Отмечается, что это первые памятные монеты, которые Нацбанк собирается выпустить в серии "Бессмертная моя Украина". Она представлена в двух вариантах: номинал 10 гривен изготовлен из серебра 925 пробы, тираж – до 5 000 штук; номинал 5 гривен – изготовлен из нейзильбера, тираж – до 250 000 штук.

На аверсе монеты разместили Тризуб, вокруг которого изображены соединенные руки, окутанные сине-желтой лентой. они символизируют единение людей доброй воли по всему миру.

На реверсе монеты - надпись "В единстве – сила" и флаги 15 стран мира, которые поддерживают и оказывают помощь Украине: США, Британии, Польши, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Италии, Швейцарии, Чехии, Швеции, Нидерландов, Германии , Франция и Япония.



Как выглядят памятные монеты / Фото НБУ

Эти монеты можно приобрести в следующих банках:

"Приватбанк"

"Укргазбанк"

"Радобанк"

"Таскомбанк"

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