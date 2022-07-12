НБУ презентував пам'ятну монету "У єдності – сила"

Монету номіналом у 5 гривень презентував заступник Голови Нацбанку Олексій Шабан під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою та представниками посольств 12 країн світу. До слова, прапори, зокрема цих країн, зображені на реверсі монет.

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Ми щиро вдячні за підтримку нашим міжнародним партнерам та прагнемо увіковічнити їх зусилля і нашу вдячність у пам'ятних монетах. Вони символічно присвячені силі єдності країн світу, яка всупереч масштабам загрози здатна захистити життя, свободу і справедливість,

– підкреслив Шабан.

Зазначається, що це перші пам'ятні монети, які Нацбанк збирається випустити в серії "Безсмертна моя Україно". Її презентовано у двох варіантах: номінал 10 гривень виготовлено зі срібла 925 проби, тираж – до 5 000 штук; номінал 5 гривень – виготовлено з нейзильберу, тираж – до 250 000 штук.

На аверсі монети розмістили Тризуб, навколо якого зображено з'єднані руки, оповиті синьо-жовтою стрічкою – вони символізують єднання людей доброї волі по всьому світу.

Натомість на реверсі монети – надпис "В єдності – сила" та прапори 15 країн світу, які підтримують та надають допомогу Україні: США, Британії, Польщі, Канади, Естонії, Литви, Латвії, Італії, Швейцарії, Чехії, Швеції, Нідерландів, Німеччини, Франції та Японії.



Який вигляд мають пам'ятні монети / Фото НБУ

Ці монети можна придбати у наступних банках:

"Приватбанк"

"Укргазбанк"

"Радабанк"

"Таскомбанк"

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