Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Какие памятники могут демонтировать в Киеве

Межведомственная рабочая группа "Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева" предлагает демонтировать в Киеве ряд объектов. Как заявила председатель комиссии и заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, говорится о демонтаже 6 объектов, среди которых:

памятники Михаилу Булгакову,

памятник Дмитрию Мануильскому,

символический знак "Киев – город-герой"" (с изображением пятиконечной звезды),

памятный камень в честь 100-летия Ленина,

мемориальные доски Петру Чайковскому,

мемориальная доска с надписью "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941 – 1943 годов) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У города Киева".

В то же время еще 7 объектов, которые связаны с советской идеологией, будут откорректированы. Говорится об обновлении текстов или композиций.

Декоммунизация и дерусификация являются одними из ключевых направлений культурной политики столицы. Мы создаем современное городское пространство, которое отражает историческую правду и поддерживает национальную идентичность Украины. Советские имперские символы должны быть полностью устранены из публичного пространства столицы. Необходимо расширять перечень таких объектов до полного очищения города,

– отметила Старостенко.

Директор Департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов отметил, что в столице уже устранили около половины памятников, которые связаны со страной-агрессором.