Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Які пам'ятники можуть демонтувати у Києві

Міжвідомча робоча група "Про організаційно-правові заходи щодо усунення пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, з публічного простору міста Києва" пропонує демонтувати у Києві низку об'єктів. Як заявила голова комісії та заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, мовиться про демонтаж 6 об'єктів, серед яких:

пам'ятники Михайлу Булгакову,

пам'ятник Дмитру Мануїльському,

символічний знак "Київ – місто-герой»" (із зображенням п'ятикутної зірки),

пам'ятний камінь на честь 100-ліття Леніна,

меморіальні дошки Петру Чайковському,

меморіальна дошка з написом "У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941 – 1943 років) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У міста Києва".

Водночас ще 7 об'єктів, які пов'язані з радянською ідеологією, будуть відкориговані. Мовиться про оновлення текстів чи композицій.

Декомунізація та дерусифікація є одними з ключових напрямів культурної політики столиці. Ми створюємо сучасний міський простір, який відображає історичну правду і підтримує національну ідентичність України. Радянські імперські символи мають бути повністю усуненні з публічного простору столиці. Необхідно розширювати перелік таких об'єктів до повного очищення міста,

– наголосила Старостенко.

Директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов зауважив, що у столиці вже усунули близько половини пам'яток, які пов'язані з країною-агресоркою.