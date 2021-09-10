Усаживайтесь удобнее, наливайте чай или чего покрепче и настраивайтесь на приятное пятничное чтение лонгрида!

Важно "Этого куска гранита в Киеве уже нет": в столице снесли памятник в честь дружбы с Москвой

Один из них – утверждение украинского Киева. А также:

завершение декоммунизации,

проведение дерусификации и деколонизации,

уничтожение остатков оккупации и утверждение украинского героического пантеона.

Я убеждена, что в столице независимой Украины нет места памятникам и улицам имени оккупантов и палачей украинского народа, а в нашей истории хватает героев, которым Киев явно задолжал должным почтением.

Первые результаты этой работы вы могли видеть недавно: в Киеве больше нет памятника дружбы с Москвой, а вся Россия может прекратить добычу газа и пережить зиму на своей подгорелой вате. Однако это лишь верхушка айсберга.

В Киеве есть как минимум 27 объектов, которые подлежат декоммунизации. Некоторые из них имеют статус памятников национального и местного значения, впрочем, этот статус только предохраняет их от уничтожения. То есть убрать такие объекты из публичного пространства, вывезти в какой-то склад для дальнейшей установки в условном музее тоталитаризма – вполне возможно.

И со статусом (формально) больших проблем нет – Закон предоставляет Минкульту право по упрощенной процедуре лишать такого статуса объекты, подлежащие декоммунизации. Итак, корень проблемы – отсутствие политической воли. Зафиксируем это. И перейдем к делу.

Николай Щорс

Большевик. Командир дивизии Украинской советской армии. Украинец, который боролся против украинской власти и украинского государства, помог большевикам завоевать Стародубщину, внес огромный вклад в нашу оккупацию советами, а позже стал едва ли не мифологическим героем сталинской пропаганды. Памятник Щорсу в столице Украины – это позор и чествование предателя и оккупанта. Ему не место в Киеве.



Памятник Щорсу в Киеве / Фото "В Киеве"

Это не просто моя позиция – так говорит закон Украины. Конная статуя Щорсу включена в перечень памятников Киева, подлежащих демонтажу. Однако если вы прогуляетесь по улице Петлюры (заценили уровень каламбура?) Реальность окажется немного другой. Это – следствие отсутствия политической воли и саботажа на всех уровнях.

Во-первых, Минкульт уже четвертый год игнорирует обращение Киевсовета о переносе памятника Щорсу. Дело в том, что он в Перечне памятников культурного наследия национального значения. Итак, есть два пути:

Удалить его из этого списка в порядке, установленном законом, и демонтировать. Дать согласие Кабинета Министров Украины на перенос этого объекта куда подальше из столицы, не лишая статуса памятника.

За 6 лет с начала декоммунизации Минкульт не сделал никаких действий на отмену статуса памятника. За 4 года с момента обращения Киевсовета – никак не прореагировал на предложение перенести памятник. А воз, как говорится, и ныне там.

В Институте нацпамяти говорят, что есть по крайней мере 2 учреждения, которые готовы принять к себе Щорса. Препятствие – отсутствие решения Минкульта. УИНП говорил об этом в 2020 году, а затем предоставил аналогичную информацию через год. Министерство культуры тупо игнорирует вопрос, зато очень любит накинуться на киевскую власть за все грехи вселенной.

Итак, чтобы убрать Щорса, Правительство должно сделать одну из двух действий:

или изъять его из Перечня памятников,

или дать согласие на перемещение.

И никаких действий правительство (ни это, ни предыдущее, ни пред предыдущее) не оказывает. Тем самым нарушает закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Во-вторых, киевская власть, формально отправив аж целое обращение, спрятала голову в песок. Оно и не удивительно. Виталий Кличко еще в 2018 году говорил, что "историю сейчас переписывают и интерпретируют, но мне очень нравится этот памятник, он один из самых красивых в Европе". Это, кстати, один из лидеров Майдана сказал, а не Мураев или Рабинович.

Согласно упомянутому закону, КГГА должна демонтировать все памятники, внесенные в декомунизационный список до мая 2016 года. На дворе сентябрь 2021-го. У Кличко были на это все полномочия и он мог очистить Киев от коммунистической заразы одним подписанным распоряжением, но ностальгия по совку перевесила.

Первые пару лет киевская власть как уж на сковороде пыталась избежать этого решения, а затем смогла прислать целое обращение в Минкульт с просьбой разрешить перенос памятника национального значения. Ответа Минкульта до сих пор нет. Всех это устраивает.

А правда в том, что закон преобладает подзаконный акт. Закон о декоммунизации четко определяет, какие объекты подлежат демонтажу, а памятник Щорсу был включен в перечень УИНП на выполнение этого закона. Итак, фактически, пока конный монумент – это незаконная постройка, которую может демонтировать любой неравнодушный прохожий и выполнит тем самым функцию облагораживания территории.

К сожалению, в этой истории очень много неизвестных факторов, а сама она, из-за слабости стейкхолдеров, пока почти похоронена. И напоминаю о абзаце №2 – я не буду толерантен в своем городе к остаткам оккупантов.

Сегодня я направила депутатские обращения в КГГА и Минкульт с требованием предоставить последнюю актуальную информацию о ситуации с Щорсом: на какой стадии находится эта бумажная волокита, какая официальная позиция каждого органа по этому вопросу, чего им не хватает на 6-й год действия закона для выполнения его предписаний и тому подобное.

Интересно Новые обыски КГГА: дело касается земли

Надежд на то, что чиновники проснутся, нет. Поэтому как только буду иметь официальные ответы – мы с вами начнем действовать. Конкретная тактика будет зависеть от положения вещей, и я все же надеюсь на цивилизованное выполнение властью своих функций, в конце концов, все полномочия для этого есть. Даже проект решения не нужен. Будем выяснять, разбираться и принимать меры, а вы следите и присоединяйтесь. Потому что никто не построит нам Украину, если мы сами ее здесь не построим.

А для всех ватников, которых я с радостью приглашаю набегать на этот пост и повышать мне трафик, скажу лишь одно: н***й шастать.

Киев – столица Украины. Украина – не Россия и не совок. И достопримечательностей здесь ваших не будет. Оккупанты будут гореть в аду, а не красоваться в центре моего города.