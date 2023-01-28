Еще 12 января КГГА направила в Минкульт представление для рассмотрения о занесении памятника Ватутину в Государственный реестр недвижимых памятников. После этого в Министерстве культуры прошло заседание экспертной комиссии.

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Ватутина могут забрать из столицы

Уже 25 января она рекомендовала КГГА демонтировать и перенести памятник советскому генералу. Также в комиссии порекомендовали признать этот объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства. А потому в Минкульте будут рекомендовать КГГА:

взять памятник Ватутину на учет как музейный предмет,

переместить его в музейные фонды.

Теперь в КГГА должны принять свое окончательное решение по этому монументу, ведь теперь памятник Николаю Ватутину можно демонтировать. Кроме того необходимо определить способ демонтажа, обеспечить его и переместить монумент с учетом дальнейшего хранения.

Также Министерством культуры рассматривается возможность решения об изъятии памятника из Реестра недвижимых памятников.

Обратите внимание! Ранее монумент состоял на учете культурного спада, а потому имел охранный статус.

Почему Ватутину не место на украинских улицах

Николай Ватутин – это советский генерал, уничтожавший украинцев еще с 1920-х годов. Он активно участвовал в уничтожении повстанцев Махно, в войне против остатков армии УНР и повстанцев Холодного Яра, судьба которых также сложилась трагически.

Также этот генерал командовал операцией освобождения Киева, которая отличилась большими потерями и массовой мобилизацией украинского населения в ряды Красной армии без подготовки и обмундирования. Украинцев он сознательно без должной подготовки и вооружения бросал на форсирование Днепра.