Ще 12 січня КМДА направила до Мінкульту подання для розгляду щодо занесення пам'ятника Ватутіну до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Після цього у Міністерстві культури відбулося засідання експертної комісії.

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Ватутіна можуть забрати зі столиці

Уже 25 січня вона рекомендувала КМДА демонтувати та перенести пам’ятник радянському генералу. Також у комісії порекомендували визнати цей об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва. А тому у Мінкульті рекомендуватимуть КМДА:

взяти пам'ятник Ватутіну на облік як музейний предмет,

перемістити його до музейних фондів.

Тож тепер у КМДА повинні прийняти своє остаточне рішення щодо цього монументу, адже тепер пам’ятник Миколі Ватутіну можна демонтувати. Окрім того, необхідно визначити спосіб демонтажу, забезпечити його і перемістити монумент з урахуванням подальшого зберігання.

Також Міністерством культури розглядається можливість рішення про вилучення пам'ятника з Реєстру нерухомих пам'яток.

Зверніть увагу! Раніше монумент перебував на обліку культурної спадини, а відтак мав охоронний статус.

Чому Ватутіну не місце на українських вулицях

Микола Ватутін – це радянський генерал, який знищував українців ще з 1920-х років. Він брав активну участь у знищенні повстанців Махна, у війні проти залишків армії УНР та повстанців Холодного Яру, доля яких також склалася трагічно.

Також цей генерал командував операцією визволення Києва, яка відзначилася великими втратами та масовою мобілізацією українського населення до лав Червоної армії без підготовки та обмундирування. Українців він свідомо без належної підготовки та озброєння кидав на форсування Дніпра.