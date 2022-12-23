Загалом у місті були 2 такі пам'ятники. Перший демонтували цьогоріч у листопаді.

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У Чернівцях знесли пам'ятник Пушкіну

У Чернівцях 23 грудня демонтували другий і останній у місті пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну.

Позбулися останнього пам'ятника Пушкіну. Нам достатньо своїх великих митців та героїв,

– повідомили у міськраді.

Міський голова Роман Клічук зауважив, що в Чернівцях послідовно позбуваються радянського мотлоху.

"Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам'ятник "великому руzzzькому поету" Пушкіну. Чужих героїв нам не потрібно, достатньо маємо своїх", – написав мер.

Дивіться відео, як зносили пам'ятник Пушкіну

Де ще зносять радянські пам'ятники