Всего в городе были 2 таких памятника. Первый был демонтирован в ноябре этого года.
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В Черновцах снесли памятник Пушкину
В Черновцах 23 декабря был демонтирован второй и последний в городе памятник русскому поэту Александру Пушкину.
Лишились последнего памятника Пушкину. Нам достаточно своих великих художников и героев,
– сообщили в горсовете.
Городской голова Роман Кличук заметил, что в Черновцах последовательно избавляются от советского хлама.
"В этот раз под демонтаж попал уже последний памятник "великому руzzzкому поэту" Пушкину. Чужих героев нам не нужно, достаточно имеем своих", - написал мэр.
Смотрите видео, как сносили памятник Пушкину
Где еще сносят советские памятники
- Недавно взрыв в Николаеве уничтожил памятник чекистам, из-за которого в городе были споры. Активист Сергей Стерненко предположил, что это могла быть атака дронами.
- В свою очередь, 27 октября в Польше демонтировали сразу 4 советских памятника. Декоммунизацию провели в рамках запрета на пропаганду коммунизма в публичном пространстве.
- 4 октября в городе Котка в Финляндии наконец снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. Увидеть это пришли десятки человек. Некоторые даже принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж.
- А вот 3 ноября спикер главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника Екатерине II, заявив, что решение будет принято.