Москва прячется за "Панцирями": сколько ПВО уже установили на крышах зданий

Россия продолжает усиливать систему противовоздушной обороны вокруг Москвы на фоне регулярных атак беспилотников. Для защиты столицы и Кремля оккупанты уже установили несколько комплексов "Панцирь" непосредственно на крышах зданий.

Часть таких позиций расположена рядом с жилыми домами, школами и административными объектами. Об этом пишет Defense Express.

Смотрите также Над Москвой до конца войны закрыли небо: политтехнолог указал на интересную деталь этого решения

Сколько "Панцирей" установили в Москве?

В последнее время в сети появились кадры, на которых российские военные с помощью тяжелого вертолета Ми-26 транспортируют и устанавливают новый зенитный комплекс "Панцирь-СМД-Е" на крышу бизнес-центра Nord Star в Москве. Это уже по меньшей мере 4 известная система такого типа, размещена непосредственно в пределах российской столицы.

"Панцирь" на крыше Nord Star / Фото jembobineuse

Первые комплексы на крышах появились еще в 2023 году. Тогда один "Панцирь-С1" установили на здании российского министерства обороны, еще один – на офисном здании недалеко от центра города. Впоследствии систему противовоздушной обороны разместили также на крыше главного управления МВД России.

Все известные комплексы расположены возле Кремля и фактически образуют дополнительное кольцо защиты для главного политического центра России. Параллельно вокруг Москвы уже действуют несколько эшелонов противовоздушной обороны, которые включают различные типы зенитных ракетных систем.

Карта позиций ЗРК вокруг и в Москве / Фото jembobineuse

Военные аналитики обращают внимание, что установка комплексов ПВО на крышах гражданских зданий может создавать дополнительные риски для мирного населения. Особенно это касается объектов, расположенных рядом с жилыми кварталами, учебными заведениями и местами массового пребывания людей.

В частности, новый "Панцирь" на бизнес-центре Nord Star расположен недалеко от школы и жилого комплекса. В случае работы системы или возможного поражения комплекса обломки могут представлять опасность для гражданских объектов вокруг. По мнению экспертов, появление новых комплексов ПВО свидетельствует об обеспокоенности российских властей по безопасности Москвы и стратегических объектов в центре столицы.

Установка "Панцирей" / Фото из открытых источников

Учитывая последние работы по развертыванию новых позиций, их количество в будущем может значительно возрасти.

Что известно о "Панцире"?

Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" – это российская система ближней противовоздушной обороны, которая предназначена для защиты объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Комплекс сочетает ракеты и автоматические пушки, что позволяет ему работать как на малых, так и на средних дистанциях.

Россия активно использует "Панцири" для прикрытия стратегических объектов и военных позиций, в частности вокруг Москвы.

В то же время украинские Силы обороны системно уничтожают эти установки на фронте и в тылу противника. С начала 2025 года украинские военные поразили почти половину всех имеющихся у врага "Панцирей".

Эти системы являются одним из приоритетных объектов для поражения из-за их роли в защите российской ПВО. Россия способна производить примерно 30 таких комплексов в год, однако темпы потерь значительно превышают возможности их восстановления. Это создает для российской армии дефицит ключевых средств противовоздушной обороны.