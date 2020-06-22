Зеленский рассказал, чего ждать Украине и миру после пандемии COVID-19
За время пандемии коронавируса мир уже успел измениться. В частности, люди поняли, что все уязвимы, а лидеры стран – обратили внимание на состояние своей медицинской системы.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Globe and Mail.
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Мир не был готов к пандемии. Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней по всему миру. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов,
– заявил Зеленский.
Глава государства убежден, что после пандемии всем странам будет очень трудно, начнется мощный экономический кризис.
Зеленский добавил: то, что уже произошло – это изменение отношения к себе, к своей профессии.
Президент рассказал, что если бы его 15-летняя дочь сейчас спросила у него совета по выбору профессии, то он бы сказал ей учиться на того, кто сможет зарабатывать сам, на расстоянии и без коллектива.
"В мире появится новое направление, новый подход к образованию, к образовательным программам. Я понимаю, что детям важно быть и учиться вместе – это социум, микроклимат – но мы должны быть готовы к таким вызовам. Думаю, будущие Рокфеллеры появятся именно из IT-технологий. Это уже есть, но их будет еще больше", – подытожил Зеленский.
Зеленский об открытии границ
Журналист спросил у президента, означает ли решение Украины об открытии границ победу в битве с коронавирусом. На это Зеленский ответил, что все знают только начало этой битвы, но не финал.
Все, что мы можем, и все, что мы делаем, – это удержание баланса. Мы – как гимнаст-канатоходец под куполом цирка, который идет и держит равновесие, чтобы не упасть. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний, а значит – и большого количества летальных случаев,
– объяснил он.
Глава государства напомнил: люди, что приезжают в Украину из стран с худшей эпидситуацией, должны 14 дней провести в обсервации.
"Я не знаю, поможет ли это сохранить экономику, но это права и свободы украинских граждан, и мы должны дать им возможность попасть домой. Но при этом – держа тот баланс, о котором я сказал: обеспечить самоизоляцию и безопасность людей, которые окружают их", – добавил Зеленский.
Глава государства также рассказал: Украина постепенно, но возвращается к жизни. Открываются парикмахерские, спортивные залы, кафе, работает транспорт. Вместе с тем он напомнил, что все эти места должны работать без скоплений людей и с соблюдением рекомендаций Минздрава.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине и мире
- По состоянию на 22 июня в государстве зафиксировали 37 241 инфицированного COVID-19. В результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли уже 1 012 человек. Выздороветь удалось 16 642 людям.
- В мире коронавирус официально подтвердили у более 9 миллионов человек. Умерли, к сожалению, 471 401 пациент с таким диагнозом. А вот выздоровели уже 4 866 198 человек.
- Наибольший суточный прирост больных сейчас фиксируют в соседней с Украиной России. К примеру, за минувшие сутки там зафиксировали 7 600 новых случаев COVID-19. При этом страна находится на 3 месте по количеству инфицированных, впереди только США и Бразилия.