За время пандемии коронавируса мир уже успел измениться. В частности, люди поняли, что все уязвимы, а лидеры стран – обратили внимание на состояние своей медицинской системы.

Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Globe and Mail.

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Мир не был готов к пандемии. Сейчас мы видим, как пандемия унесла столько жизней по всему миру. Надо менять приоритеты, прекратить все войны, все средства и технологии должны быть направлены на здравоохранение, на медицину, климатические проблемы. Надо пересмотреть систему долгов,

– заявил Зеленский.

Глава государства убежден, что после пандемии всем странам будет очень трудно, начнется мощный экономический кризис.

Зеленский добавил: то, что уже произошло – это изменение отношения к себе, к своей профессии.

Президент рассказал, что если бы его 15-летняя дочь сейчас спросила у него совета по выбору профессии, то он бы сказал ей учиться на того, кто сможет зарабатывать сам, на расстоянии и без коллектива.

"В мире появится новое направление, новый подход к образованию, к образовательным программам. Я понимаю, что детям важно быть и учиться вместе – это социум, микроклимат – но мы должны быть готовы к таким вызовам. Думаю, будущие Рокфеллеры появятся именно из IT-технологий. Это уже есть, но их будет еще больше", – подытожил Зеленский.

Зеленский об открытии границ

Журналист спросил у президента, означает ли решение Украины об открытии границ победу в битве с коронавирусом. На это Зеленский ответил, что все знают только начало этой битвы, но не финал.

Все, что мы можем, и все, что мы делаем, – это удержание баланса. Мы – как гимнаст-канатоходец под куполом цирка, который идет и держит равновесие, чтобы не упасть. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний, а значит – и большого количества летальных случаев,

– объяснил он.

Глава государства напомнил: люди, что приезжают в Украину из стран с худшей эпидситуацией, должны 14 дней провести в обсервации.

"Я не знаю, поможет ли это сохранить экономику, но это права и свободы украинских граждан, и мы должны дать им возможность попасть домой. Но при этом – держа тот баланс, о котором я сказал: обеспечить самоизоляцию и безопасность людей, которые окружают их", – добавил Зеленский.

Глава государства также рассказал: Украина постепенно, но возвращается к жизни. Открываются парикмахерские, спортивные залы, кафе, работает транспорт. Вместе с тем он напомнил, что все эти места должны работать без скоплений людей и с соблюдением рекомендаций Минздрава.

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