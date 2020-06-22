За час пандемії коронавірусу світ вже встиг змінитися. Зокрема, люди зрозуміли, що всі є вразливими, а лідери країн – звернули увагу на стан своєї медичної системи.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Globe and Mail.

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Світ не був готовий до пандемії. Зараз ми бачимо, як пандемія забрала стільки життів по всьому світу. Треба змінювати пріоритети, припинити всі війни, всі кошти та технології мають бути спрямовані на охорону здоров'я, на медицину, кліматичні проблеми. Треба переглянути систему боргів,

– заявив Зеленський.

Глава держави переконаний, що після пандемії усім країнам буде дуже важко, розпочнеться потужна економічна криза.

Зеленський додав: те, що вже відбулося – це зміна ставлення до себе, до своєї професії.

Президент розповів, що якби його 15-річна донька зараз запитала в нього поради щодо вибору професії, то він би сказав їй навчатися на того, хто зможе заробляти сам, на відстані та без колективу.

" У світі з'явиться новий напрямок, новий підхід до освіти, до освітніх програм. Я розумію, що дітям важливо бути та навчатися разом – це соціум, мікроклімат – але ми повинні бути готовими до таких викликів. Думаю, майбутні Рокфеллери з'являться саме з IT-технологій. Це вже є, але їх буде ще більше", – підсумував Зеленський.

Зеленський про відкриття кордонів

Журналіст запитав у президента, чи означає рішення України про відкриття кордонів перемогу у битві з коронавірусом. На це Зеленський відповів, що всі знають лише початок цієї битви, але не фінал.

Все, що ми можемо, і все, що ми робимо, – це утримання балансу. Ми – як гімнаст-канатоходець під куполом цирку, який іде і тримає рівновагу, щоб не впасти. Ми тримаємо рівновагу, щоб не було великої кількості захворювань, а значить – і великої кількості летальних випадків,

– пояснив він.

Глава держави нагадав: люди, що приїжджають в Україну з країн із гіршою епідситуацією, повинні 14 днів провести в обсервації.

"Я не знаю, чи допоможе це зберегти економіку, але це права та свободи українських громадян, і ми повинні дати їм можливість потрапити додому. Але при цьому – тримаючи той баланс, про який я сказав: забезпечити самоізоляцію та безпеку людей, які оточують їх", – додав Зеленський.

Глава держави також розповів: Україна поступово, але повертається до життя. Відкриваються перукарні, спортивні зали, кафе, працює транспорт. Водночас, він нагадав, що всі ці місця мають працювати без скупчень людей і з дотриманням рекомендацій МОЗ.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні та світі