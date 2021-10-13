Как украинцы могут путешествовать в Таиланд, какие перспективы двусторонних отношений между странами и как Украина может улучшить диалог с членами АСЕАН – 24 каналу рассказал посол Таиланда в Польше и Украине Четтапхан Максампхан в рамках встречи в Торгово-промышленной палате Украины.

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Что вы думаете об истории и будущем украинско-тайского сотрудничества?

У нас были определенные связи в прошлом. Я смотрю на это, как на 29 лет сотрудничества. Таиланд признал Украину с самого начала. И теперь мы видим хороший потенциал того, что две страны могут сделать вместе. Потенциал замечательный.

Как украинка стала членом королевской семьи Таиланда Екатерина Десницкая (1886-1960) с Волыни стала женой принца Сиама (название Таиланда до 1939 года) Чакрабонгсе Буванафа (Чакрабони). Они познакомились в 1905 году в одном из литературных салонов Петербурга. Десницкая получила титул На Пхитсанулок и родила сына Чулу, который был внуком короля Сиама Рамы V.



Екатерина Десницкая с мужем и сыном / Фото Wikipedia

Тайцы узнают больше об украинцах, украинской культуре, истории. Так же украинцы будут знать больше о еде Таиланда и тайской культуре.



Посол Таиланда в Польше и Украине Четтапхан Максампхан / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы хотели бы познакомиться с вами поближе. Не только туризм, но и с точки зрения потенциала торгового и инвестиционного сотрудничества и даже в отношении инновационных технологий. Потому что мы знаем, что Украина – очень развита во многих технологиях. Например, космическая техника. Нас это тоже интересует.

Вот почему я здесь, чтобы провел переговоры с Государственным космическим агентством Украины. Также я был очень рад пообщаться в Торгово-промышленной палате с украинскими компаниями, которые заинтересованы в сотрудничестве с тайцами. Обсудил вопросы назначения представителя палаты в Бангкок, а также вопросы восстановления Бизнес-совета Украины и Таиланда.

Что такое Торгово-промышленная палата Украины Это негосударственная неприбыльная организация, которая способствует развитию бизнес-среды в Украине, в том числе через привлечение международных компаний. В ее состав входят как 8 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, так и 25 региональных торгово-промышленных палат. С 2013 года организацию возглавляет Геннадий Чижиков.

Как Украине присоединиться к сотрудничеству с АСЕАН?

АСЕАН – это как общность, как семья. И мы хотели бы сотрудничать с другими странами. Я также очень рад слышать, что Украина также заинтересована в увеличении совместных проектов с АСЕАН (объединение таких государств как Филиппины, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа – 24 канал).

Дмитрий Кулеба о сотрудничестве с АСЕАН:

Я уверен, что сначала вы можете больше сотрудничать с АСЕАН с точки зрения торговли, культуры, занимаясь там бизнесом. Предприниматели АСЕАН также могут приехать в Украину.



Встреча послов Вьетнама, Индонезии и Малайзии с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой / Фото Министерства иностранных дел Украины

Какие сферы сотрудничества между Украиной и Таиландом вы видите стратегическими?

Существует много аспектов сотрудничества – больше на базовом уровне (туризм, культура). Мы – ворота для углубленного сотрудничества в Юго-Восточной Азии в сферах торговли, инвестиции или даже образования.

Сколько тайских студентов учатся в Украине?

У нас здесь незначительное сообщество, около 200 человек. В основном они работают в тайских ресторанах. До пандемии коронавируса мы увидели тенденцию, что сюда (в Украину – 24 канал) приезжает больше тайцев. Также больше украинцев едут в Таиланд.

Какие перспективы подписания соглашения о свободной торговле между Украиной и Таиландом?

Сейчас мы работаем вместе над многими вещами. Но это может быть еще не на уровне соглашения о свободной торговле. Мы говорим о меморандуме взаимопонимания во многих сферах. Например, у нас уже есть одно соглашение с Торгово-промышленной палатой Таиланда, а также с Министерством иностранных дел. Его собираются подписать. Это хорошее начало расширения торгового сотрудничества.

Объем торговли между Украиной и Таиландом Общий объем товарооборота между странами за 2020 год составляет почти 367 миллиардов долларов, что существенно ниже показателей 2019 года (572 миллиарда). Это связано с пандемией. Украина – главный экспортер зерновых в Таиланд.

Какой вы видите Украину среди других стран Восточной Европы?

Я также посол в Польше. Сохраняя паритет, мы стараемся способствовать сотрудничеству между Таиландом и Польшей, а также между Таиландом и Украиной.



Сотрудничество между Украиной и Таиландом / Фото Посольство Украины в Королевстве Таиланд

Польша и Украина – очень хорошие друзья и партнеры. Стараюсь продвигать больше тайских интересов. Особенно здесь, в Украине, потому что я знаю, что из-за расстояния это очень важно.

Как планируете отметить День Таиланда в 2022 году в честь 30-летия дипломатических отношений?

Мы работаем с нашим партнером – Торгово-промышленной палатой Украины. Возможно, мы будем делать это событие с частным сектором. Это хорошее событие, где мы можем сделать маленький Таиланд здесь, в Киеве. Там люди могут узнать больше о тайской кухне, тайской культуре, тайских курортах. Но также там можно будет найти новых бизнес-партнеров.

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В чем заключается современная стратегия экономического развития Таиланда?

Особенно в период коронавируса нам приходится перезагружать экономику, которая была замороженной. 20% ВВП Таиланда зависит от туризма, который уменьшился из-за пандемии.

Мы хотим больше сотрудничать с нашими партнерами не только в рамках АСЕАН, но и с Китаем, Украиной, Польшей. Нашим приоритетом были бы ответственные игроки. Речь идет о зеленой экономике.



Новая зеленая экономика Таиланда / Фото Royal Thai Embassy, Washington D.C.

Речь идет о Таиланде 4.0. с технологиями и инновациями, то есть стране с высокой средней прибылью. Мы хотим быть экономически успешными, а также заботиться об окружающей среде. Сейчас это выглядит как прогрессивная вещь. Мы создаем устойчивую и зеленую экономику.



Продолжается поиск новых форм сотрудничества между Украиной и Таиландом / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Мы хотим стать одним из медицинских центров региона с технологиями и инновациями. Также приоритетами для нас являются робототехника и автоматизация (автомобили, аккумуляторы, электроавто).

Имеет ли Таиланд собственное зеленое соглашение как Евросоюз?

У нас есть национальная 20-летняя стратегия, которая началась 4 года назад. Зеленая экономика является одной из ее составляющих, которая получила название Био-круговая-зеленая модель экономики (BCG), чей стратегический план на 5 лет был утвержден в начале 2021 года.

Мы хотели бы видеть больше иностранных инвесторов в Таиланде. Но это должны быть ответственные инвесторы.



Модель зеленой энергетики Таиланда / Фото Royal Thai Embassy

Мы очень активно реагируем на изменения климата, особенно в выполнении целей устойчивого развития ООН на 2030 год.

Как насчет партнерства с Украиной в сфере безопасности?

Мы уважаем территориальную целостность и государственный суверенитет Украины из-за нарушения Россией международного права. Мы хотели бы, чтобы мирное решение привело к восстановлению территориальной целостности Украины.

У нас очень хорошее сотрудничество с точки зрения обороны, например, бронированные танки. Более 200 из Украины. Эти технологии и оборудование могут иметь не только военное применение. Например, это может помочь людям в условиях кризиса или катастрофы. Я вижу хороший потенциал для сотрудничества в будущем.



Посол Таиланда и представители Торгово-промышленной палаты Украины / Фото Валентина Полищук, 24 канал

Как коронавирус изменил Таиланд?

Это вызов для всех. Таиланд справился очень хорошо, особенно в прошлом году. Для тех украинцев, которые уже вакцинированы, открыт остров Пхукет. Туристам не нужно находиться на карантине в номере отеля, они могут отдохнуть на острове. После этого можно уже посетить Бангкок.

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Напомню, что украинцам не нужно оформлять визу, чтобы поехать в Таиланд до 45 дней – такой срок из-за коронавируса.

Что для Вас – Украина?

Я второй раз здесь, в Украине. Мой первый визит был в декабре прошлого года. Меня заинтересовала украинская история и культура. У меня был один день, чтобы посетить исторические достопримечательности. Тогда мой гид рассказал мне об истории Украины. Действительно невероятно.

У вас есть фундамент истории – гордость украинского народа. Вам пришлось бороться за страну, чтобы сделать ее лучшей и успешной.



Посол Таиланда способствует тому, чтобы сотрудничество вышло за туристические рамки / Фото Валентины Полищук, 24 канал